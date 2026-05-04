«Циклоническая депрессия»: начало мая в Краснодаре стало самым холодным за 86 лет

Погода в Краснодаре в начале мая опустилась ниже климатической нормы на 10 °C

3 мая телеграм-канал «Погода и климат» сообщил , что начало мая 2026 года в Краснодаре побило температурный рекорд почти вековой давности. Такие холода в первые дни месяца в последний раз наблюдались в 1940 году. Тогда, в ночь на 1 мая, был установлен абсолютный минимум месяца — столбики термометров опустились до −1,2 °C. В этом году обошлось без заморозков, однако из-за плотной облачности и затяжных дождей воздух практически не прогревался. Днем температура не превышала 8–9 °C, хотя климатическая норма для этого периода составляет 21–22 °C. Синоптики отметили, что 2 мая среднесуточная температура в городе составила всего 5,6 °C. Это на 10 градусов ниже нормы и соответствует показателям середины марта.

Метеоролог Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале, что сегодня, 4 мая, регион остается во власти северной «циклонической депрессии». Краснодарский край накрыло плотными облаками, ожидаются дожди. Днем температура воздуха составит всего 11–13 °C. Ветер умеренный, но порывистый — до 6–11 м/с.

Во вторник, 5 мая, погода существенно не изменится: в Краснодаре ожидаются небольшие осадки. Ночью термометры покажут 7–9 °C, днем воздух прогреется до 13–15 °C.