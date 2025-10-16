Краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР. Журналист Юга.ру оказался единственным участником «общественных обсуждений»
Храм планируют построить на территории аллеи 80-летия образования Краснодарского края
В Краснодаре с 13 по 19 октября проходят общественные обсуждения, связанные со строительством нового храма в Юбилейном микрорайоне. Согласно официальному постановлению, очный прием граждан с демонстрацией материалов проводился два дня. 14 и 16 октября консультации проходили на ул. Горького, 66 (с 10:00 до 12:00) и в здании департамента архитектуры на ул. Коммунаров, 173 (с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00).
Журналист Юга.ру Денис Куренов посетил последнюю очную сессию — 16 октября около 15:30 в департаменте архитектуры. Сначала он столкнулся с указателем «Прием граждан», который вел к запертой калитке. Далее, пройдя в основное здание, он встретил охранника, который ничего не знал о слушаниях. Однако вскоре к журналисту подошел сотрудник ведомства и пригласил его в холл.
Так называемая экспозиция представляла собой документы, разложенные на столе. Все они доступны в онлайн-формате. Сотрудник департамента пояснил, что обсуждения проходят именно в таком формате. В холле, кроме представителя ведомства и журналиста, никого не было.
По словам сотрудника, корреспондент стал всего четвертым человеком, лично посетившим этот пункт обсуждений за день. Он уточнил, что большинство мнений (около 500) поступило через интернет-портал. Представитель ведомства также пояснил, что текущий этап касается планировки и межевания территории, а не самого проекта храма, и очные встречи проводятся для соблюдения формальной процедуры. Окончательное решение будет принимать специальная комиссия.
Трудности с доступом на слушания подтверждают и сами жители. 16 октября телеграм-канал «Краснодар ЮМР» сообщил о жительнице микрорайона, которая около 15:00 специально приехала на такси к департаменту, но не нашла место, где проходят обсуждения. В телефонном разговоре с журналистом Юга.ру женщина уточнила, что не стала заходить в основное здание, потому что возле таблички «Прием граждан» были запертые на замок ворота и указано только утреннее время приема — с 10:00 до 12:00.
Ранее, 14 октября, о схожих проблемах сообщали журналисты портала 93.ru. Согласно их репортажу, в помещении, отведенном для ознакомления с проектом, также не было ни экспозиции, ни других посетителей. Чтобы получить доступ к документам, им вовсе пришлось спорить с охраной и добиваться вызова сотрудников департамента, которые в итоге вынесли бумаги для ознакомления в холл.
Свое отсутствие на месте чиновники объяснили «техническими причинами», заявив, что готовы спускаться к каждому посетителю индивидуально по вызову. Стоит отметить, что с журналистом Юга.ру 16 октября сотрудник департамента общался вежливо и предоставил все необходимые пояснения без каких-либо споров.
Напомним, что о строительстве храма в Юбилейном микрорайоне стало известно осенью 2024 года. Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. После протестов жителей власти предложили новую локацию — аллею 80-летия образования Краснодарского края, где традиционно устанавливают новогоднюю елку. Несмотря на смену места, горожане продолжают выступать против застройки, проводя одиночные пикеты.
