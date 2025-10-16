В Краснодаре с 13 по 19 октября проходят общественные обсуждения, связанные со строительством нового храма в Юбилейном микрорайоне. Согласно официальному постановлению, очный прием граждан с демонстрацией материалов проводился два дня. 14 и 16 октября консультации проходили на ул. Горького, 66 (с 10:00 до 12:00) и в здании департамента архитектуры на ул. Коммунаров, 173 (с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00).

Журналист Юга.ру Денис Куренов посетил последнюю очную сессию — 16 октября около 15:30 в департаменте архитектуры. Сначала он столкнулся с указателем «Прием граждан», который вел к запертой калитке. Далее, пройдя в основное здание, он встретил охранника, который ничего не знал о слушаниях. Однако вскоре к журналисту подошел сотрудник ведомства и пригласил его в холл.

Так называемая экспозиция представляла собой документы, разложенные на столе. Все они доступны в онлайн-формате. Сотрудник департамента пояснил, что обсуждения проходят именно в таком формате. В холле, кроме представителя ведомства и журналиста, никого не было.

По словам сотрудника, корреспондент стал всего четвертым человеком, лично посетившим этот пункт обсуждений за день. Он уточнил, что большинство мнений (около 500) поступило через интернет-портал. Представитель ведомства также пояснил, что текущий этап касается планировки и межевания территории, а не самого проекта храма, и очные встречи проводятся для соблюдения формальной процедуры. Окончательное решение будет принимать специальная комиссия.