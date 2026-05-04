Дождь, ветер и штормовое предупреждение. Какая погода будет в Краснодаре и крае в начале недели

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 4 мая

Краевой гидрометцентр сообщил, что 4 июня в Краснодаре будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ветер 5-10 м/с с порывами 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 °С, днем 12-14 °С.

По Краснодарскому краю тоже облачно с прояснениями, местами дождь. В горах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами ливень в с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9 °С, днем 12-17 °С. В горах ночью 0-5 °С, днем 2-7 °С. На Азовском побережье будет 6-11 °С, на Черноморском — ночью 6-11 °С, днем 12-17 °С.

В регионе действует штормовое предупреждение.

Как писали Юга.ру, лето в Краснодарском крае также начнется с погодных аномалий.

