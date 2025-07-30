В Краснодаре набережная вдоль реки Кубани в ЮМР обойдется почти в 11 млрд рублей. Раньше проект стоил в 4 раза дешевле

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Около 11 млрд рублей потребует укрепление берега в ЮМР Краснодара

29 июля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил как можно быстрее начать делать берегоукрепление правого берега реки Кубани на участке от улицы Тургенева до Рождественского парка. В зону благоустройства войдет не менее 33 га земли.

Мэр кубанской столицы Евгений Наумов заявил, проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Однако нужны повторные инженерно-геологические изыскания, после которых документацию скорректируют.

«Угробить район»:

Только после этого можно будет начать строительные работы. Градоначальник добавил, что реализация проекта обойдется в 10,9 млрд рублей.

Напомним, проект набережной от Тургеневского моста до жилого комплекса «Новый город» в Юбилейном микрорайоне разработали еще в 2013 году. В январе 2019-го открыли первую очередь сквера, который станет частью масштабного проекта. Тогда стоимость берегоукрепления оценивали в 2,5 млрд рублей. Спустя полгода цена выросла до 6 млрд рублей.

В 2021-м власти Краснодара заявили, что реализуют проект за четыре года. Документация предусматривала строительство, разделенное на 13 этапов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре вырубят больше 1,1 тыс. деревьев для строительства развязки между Володарского и Шевченко.

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