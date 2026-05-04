Трассу Новороссийск–Кабардинка перекрыли из-за ураганного ветра

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Новороссийске из-за сильного ветра ограничили проезд для грузовиков

4 мая мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что из-за ураганного ветра на выезде из города перекрыли движение для грузовых автомобилей и машин с высокой парусностью. Ограничения действуют на участке от перевалочного комплекса «Шесхарис» в сторону Кабардинки.

«С ночи сохраняется сильный ветер, в некоторых районах города порывы достигали 29 м/с. Убедительная просьба — проявляйте осторожность и соблюдайте меры безопасности», — предупредил градоначальник.

Читайте также:

Напомним, в Краснодарском крае 4 мая действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни в сочетании с грозой, градом и ветром, порывы которого будут достигать 20-22 м/с. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начало мая стало самым холодным за 86 лет.

Автомобили Безопасность Новороссийск Погода Транспорт

Новости

27 детей в жилом доме. Под Анапой закрыли нелегальную школу-пансионат
«Мазут под коврик». В Туапсе активисты обвинили власти в сокрытии реальных масштабов загрязнения пляжей
В Новороссийске сильный ветер повалил деревья, светофоры и дорожные знаки
Более 50% россиян хотят возвращения ушедших зарубежных брендов
В Сочинском нацпарке на территории горных курортов ввели плату за посещение. Туристы возмущены
«Циклоническая депрессия»: начало мая в Краснодаре стало самым холодным за 86 лет

Лента новостей

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
30 апреля, 17:00
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком
2 мая, 15:31
Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком
«Зачем это продолжается?»
30 апреля, 15:20
«Зачем это продолжается?»
О чем говорят в Туапсе после трех атак БПЛА на НПЗ и попадания нефти в море, осадки и воздух

Реклама на сайте