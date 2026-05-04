Трассу Новороссийск–Кабардинка перекрыли из-за ураганного ветра
В Новороссийске из-за сильного ветра ограничили проезд для грузовиков
4 мая мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что из-за ураганного ветра на выезде из города перекрыли движение для грузовых автомобилей и машин с высокой парусностью. Ограничения действуют на участке от перевалочного комплекса «Шесхарис» в сторону Кабардинки.
«С ночи сохраняется сильный ветер, в некоторых районах города порывы достигали 29 м/с. Убедительная просьба — проявляйте осторожность и соблюдайте меры безопасности», — предупредил градоначальник.
Читайте также:
Напомним, в Краснодарском крае 4 мая действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни в сочетании с грозой, градом и ветром, порывы которого будут достигать 20-22 м/с.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре начало мая стало самым холодным за 86 лет.