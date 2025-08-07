В Краснодаре проект набережной вдоль реки Кубани в ЮМР разработают в 2026 году
Проект набережной от Тургеневского моста до Юбилейного микрорайона обсуждали еще в 2013 году, однако так и не реализовали
6 августа департамент строительства Краснодара сообщил, что корректировку проекта берегоукрепления реки Кубань в Юбилейном микрорайоне планируют завершить в 2026 году. Сейчас на месте строительства набережной специалисты проводят инженерно-геологические изыскания.
Ранее мэр кубанской столицы Евгений Наумов заявил, что проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Строительство берегоукрепления обойдется в 10,9 млрд рублей.
Напомним, проект набережной от Тургеневского моста до жилого комплекса «Новый город» в Юбилейном микрорайоне разработали еще в 2013 году. Ее протяженность составит 3,9 километров.
В январе 2019-го открыли первую очередь сквера, который стал частью проекта. Тогда стоимость берегоукрепления оценивали в 2,5 млрд рублей. В 2021-м власти Краснодара заявили, что построят набережную за четыре года в 13 этапов.
