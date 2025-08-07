В Краснодаре проект набережной вдоль реки Кубани в ЮМР разработают в 2026 году

Проект набережной от Тургеневского моста до Юбилейного микрорайона обсуждали еще в 2013 году, однако так и не реализовали

6 августа департамент строительства Краснодара сообщил, что корректировку проекта берегоукрепления реки Кубань в Юбилейном микрорайоне планируют завершить в 2026 году. Сейчас на месте строительства набережной специалисты проводят инженерно-геологические изыскания.

Ранее мэр кубанской столицы Евгений Наумов заявил, что проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Строительство берегоукрепления обойдется в 10,9 млрд рублей.