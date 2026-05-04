4 мая в Краснодаре почти 100 улиц останутся без электричества
В Краснодаре десятки улиц и домов попали в график отключений электричества. Публикуем адреса
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 4 мая отключат электричество. Без ресурса останутся почти 100 улиц.
С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Бершанской, 267-297;
- Дзержинского, 32-81;
- Карасунская, 343;
- Космонавтов, 20-43, 31/1;
- Черноморская, 31-62.
С 9:00 до 17:00:
- 1-й Архангельский проезд , 1-11, 2-12, 13-35, 14-38;
- 1-й Беломорский проезд, 1-27, 2-8, 12, 29-31, 35;
- 1-й Верхний проезд, 2-8, 3;
- 1-й Западный проезд, 2-16, 3-17;
- 1-й Заречный проезд, 1-11, 10;
- 1-й Звенигородский проезд, 1-21, 2-22, 23-31, 24-28;
- 1-й пр. Красных Зорь, 30-36, 31-35;
- 1-й Нижний проезд, 4-10;
- 1-й Онежский проезд, 3;
- 1-й Первомайский проезд, 1-3, 2-6;
- 1-й проезд Димитрова;
- 1-я Гвардейская, 7/4;
- 2-я Арбатская, 5;
- 2-й Западный проезд, 6;
- 2-й Звенигородский проезд, 1-19, 2-20, 19, 21, 22, 23-27, 23-33, 31, 35-41, 22-36;
- 2-й Первомайский пр., 15-17, 20-24;
- 2-й Архангельский проезд, 1-7, 2-4, 5-15, 6-16, 17-21, 18-40;
- 2-я Целиноградская, 1/2, 22, 38;
- 3-й Звенигородский пр., 1-17, 4-14, 16-22, 19-25;
- 3-й Архангельский проезд, 1-1, 1-15, 6-18, 17-23, 20-36, 25-31, 38-52;
- 3-й Артельный проезд, 2-4;
- 4-й Архангельский проезд, 1-11, 2-4, 2-14, 13-27, 14-28;
- 5-й Архангельский проезд, 2-12, 3-7, 11, 11-21, 12, 23-35;
- 6-й Архангельский проезд , 1-13, 2, 14-24, 15-27, 26-38, 35-51;
- Архангельская, 51, 52-62, 59-65, 64-70, 67-73;
- Беломорская, 1-11, 2-4, 22-28;
- Бершанской, 19-21, 23, 110-146, 110/1;
- Бийская, 1-15, 2-16;
- Буденного, 377-381, 458-488, 462;
- Верхняя, 1-9, 4-8;
- Володарского, 7-11, 12-32, 30;
- Воронежская, 55;
- Дзержинского, 32-81;
- Длинная, 318-354, 363-393;
- Достоевского, 23-51;
- Заводовского, 44-46;
- Звенигородская, 1-5, 5, 7-31, 7/9, 1/А;
- Карасунская, 343;
- Карасунская набережная, 239-267;
- Керченская, 61-83, 66-86;
- Книжная, 1-19, 2-16;
- Колхозная, 3;
- Космонавтов, 20-43, 31/1;
- Красная, 13, 15;
- Ленина, 60-87;
- Луганская, 10;
- Мачуги, 28/1;
- Некрасова, 6-24, 7-33;
- Нижняя, 3-9, 6-10;
- Онежская, 6-10;
- Первомайская, 1-39, 4-34;
- Платановый бульвар, 11, 15, 17/1, 19, 19/3;
- Поморская, 24-76;
- Пригородная, 29;
- Симферопольская, 34, 34/а;
- Сормовская, 14-16;
- Ставропольская, 244, 246, 248, 250, 252, 252/3;
- Стасова, 149, 153-155;
- Степная, 29-39, 37;
- Студенческая, 9-11;
- Таманская, 72-94, 85-109;
- Уральская, 146-158;
- Фиалковая, 31;
- Холмогорская, 2-60, 23-77;
- Холмская, 1-17, 2-16, 16;
- Целиноградская, 2/1, 4, 4/2, 4/6, 6/а;
- Черноморская, 31-62;
- Чернышевского 1-й пр., 2-14, 3-23, 4-16, 16;
- Шевченко, 54, 56, 63-75;
- Щорса, 7-23;
- Югорская, 20;
- Ягодина, 1-23, 2-26, 43-71, 50, 52, 54-72, 63, 7/1.
С 10:00 до 13:00:
- 1-й проезд Заречный, 1-11;
- 1-й проезд Онежский, 3;
- Онежская, 6-10;
- Сормовская, 14-16.
С 13:00 до 17:00:
- Бульварное кольцо, 20, 22;
- Бульвар Платановый, 11, 15, 17/1, 19, 19/3;
- Бершанской, 19-21, 23, 110-146, 110/1;
- Колхозная, 3;
- Ленина, 60-87;
- Мачуги, 28/1;
- Студенческая, 9-11;
- Шевченко, 54, 56, 63-75.
Также ресурса не будет с 23:00 4 мая до 6:00 5 мая по адресам:
- Жигуленко, 5 корп. 1-2;
- Петра Метальникова, 13, 26;
- Есенина, 86, 108/5;
- Рахманинова, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31;
- Российская, 79/3, корп. 1,2;
- Российская, 267, корп. 1-5.
Как писали Юга.ру, в конце марта стало известно, что в России мошенники распространяют поддельные приложения для оплаты ЖКХ.
