4 мая в Краснодаре почти 100 улиц останутся без электричества

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 4 мая отключат электричество. Без ресурса останутся почти 100 улиц. 

С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Бершанской, 267-297;
  • Дзержинского, 32-81;
  • Карасунская, 343;
  • Космонавтов, 20-43, 31/1;
  • Черноморская, 31-62. 

С 9:00 до 17:00:

  • 1-й Архангельский проезд , 1-11, 2-12, 13-35, 14-38;
  • 1-й Беломорский проезд, 1-27, 2-8, 12, 29-31, 35;
  • 1-й Верхний проезд, 2-8, 3;
  • 1-й Западный проезд, 2-16, 3-17;
  • 1-й Заречный проезд, 1-11, 10;
  • 1-й Звенигородский проезд, 1-21, 2-22, 23-31, 24-28;
  • 1-й пр. Красных Зорь, 30-36, 31-35;
  • 1-й Нижний проезд, 4-10;
  • 1-й Онежский проезд, 3;
  • 1-й Первомайский проезд, 1-3, 2-6;
  • 1-й проезд Димитрова;
  • 1-я Гвардейская, 7/4;
  • 2-я Арбатская, 5;
  • 2-й Западный проезд, 6;
  • 2-й Звенигородский проезд, 1-19, 2-20, 19, 21, 22, 23-27, 23-33, 31, 35-41, 22-36;
  • 2-й Первомайский пр., 15-17, 20-24;
  • 2-й Архангельский проезд, 1-7, 2-4, 5-15, 6-16, 17-21, 18-40;
  • 2-я Целиноградская, 1/2, 22, 38;
  • 3-й Звенигородский пр., 1-17, 4-14, 16-22, 19-25;
  • 3-й Архангельский проезд, 1-1, 1-15, 6-18, 17-23, 20-36, 25-31, 38-52;
  • 3-й Артельный проезд, 2-4;
  • 4-й Архангельский проезд, 1-11, 2-4, 2-14, 13-27, 14-28;
  • 5-й Архангельский проезд, 2-12, 3-7, 11, 11-21, 12, 23-35;
  • 6-й Архангельский проезд , 1-13, 2, 14-24, 15-27, 26-38, 35-51;
  • Архангельская, 51, 52-62, 59-65, 64-70, 67-73;
  • Беломорская, 1-11, 2-4, 22-28;
  • Бершанской, 19-21, 23, 110-146, 110/1;
  • Бийская, 1-15, 2-16;
  • Буденного, 377-381, 458-488, 462;
  • Верхняя, 1-9, 4-8;
  • Володарского, 7-11, 12-32, 30;
  • Воронежская, 55;
  • Дзержинского, 32-81;
  • Длинная, 318-354, 363-393;
  • Достоевского, 23-51;
  • Заводовского, 44-46;
  • Звенигородская, 1-5, 5, 7-31, 7/9, 1/А;
  • Карасунская, 343;
  • Карасунская набережная, 239-267;
  • Керченская, 61-83, 66-86;
  • Книжная, 1-19, 2-16;
  • Колхозная, 3;
  • Космонавтов, 20-43, 31/1;
  • Красная, 13, 15;
  • Ленина, 60-87;
  • Луганская, 10;
  • Мачуги, 28/1;
  • Некрасова, 6-24, 7-33;
  • Нижняя, 3-9, 6-10;
  • Онежская, 6-10;
  • Первомайская, 1-39, 4-34;
  • Платановый бульвар, 11, 15, 17/1, 19, 19/3;
  • Поморская, 24-76;
  • Пригородная, 29;
  • Симферопольская, 34, 34/а;
  • Сормовская, 14-16;
  • Ставропольская, 244, 246, 248, 250, 252, 252/3;
  • Стасова, 149, 153-155;
  • Степная, 29-39, 37;
  • Студенческая, 9-11;
  • Таманская, 72-94, 85-109;
  • Уральская, 146-158;
  • Фиалковая, 31;
  • Холмогорская, 2-60, 23-77;
  • Холмская, 1-17, 2-16, 16;
  • Целиноградская, 2/1, 4, 4/2, 4/6, 6/а;
  • Черноморская, 31-62;
  • Чернышевского 1-й пр., 2-14, 3-23, 4-16, 16;
  • Шевченко, 54, 56, 63-75;
  • Щорса, 7-23;
  • Югорская, 20;
  • Ягодина, 1-23, 2-26, 43-71, 50, 52, 54-72, 63, 7/1.

С 10:00 до 13:00:

  • 1-й проезд Заречный, 1-11;
  • 1-й проезд Онежский, 3;
  • Онежская, 6-10;
  • Сормовская, 14-16.

С 13:00 до 17:00:

  • Бульварное кольцо, 20, 22;
  • Бульвар Платановый, 11, 15, 17/1, 19, 19/3;
  • Бершанской, 19-21, 23, 110-146, 110/1;
  • Колхозная, 3;
  • Ленина, 60-87;
  • Мачуги, 28/1;
  • Студенческая, 9-11;
  • Шевченко, 54, 56, 63-75.

Также ресурса не будет с 23:00 4 мая до 6:00 5 мая по адресам:

  • Жигуленко, 5 корп. 1-2;
  • Петра Метальникова, 13, 26;
  • Есенина, 86, 108/5;
  • Рахманинова, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31;
  • Российская, 79/3, корп. 1,2;
  • Российская, 267, корп. 1-5.

Как писали Юга.ру, в конце марта стало известно, что в России мошенники распространяют поддельные приложения для оплаты ЖКХ.

