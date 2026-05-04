Новый автобусный маршрут из Москвы в Сочи запустят в конце июня. Сколько стоят билеты?

  © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
Из Москвы в Сочи через Воронеж, Ростов и Краснодар: 28 июня открывается продажа билетов на новый междугородний автобус

3 мая компания АММТ («Автовокзалы Москвы — Московский транспорт») сообщила, что запустит новый автобусный маршрут, соединяющий столицу с Сочи. Рейсы будут отправляться через день.

Продажа билетов на новый междугородний маршрут № 10703 открывается 28 июня. Автобус будет делать остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Кущевской, Краснодаре, Горячем Ключе, Джубге, Новомихайловском, Туапсе, Лазаревском и Дагомысе.

Билет для взрослого пассажира обойдется в 7700 рублей. Для детей до 12 лет предусмотрен специальный тариф — проезд будет стоить вдвое дешевле. За провоз багажа придется доплатить 770 рублей.

Как писали Юга.ру, морское сообщение между Сочи и Сухумом стартует 15 мая.

