В Краснодаре спроектируют еще один участок коллектора на Московской. На это выделили 54 млн рублей

В Краснодаре проект коллектора от улицы Солнечной до Петра Метальникова подготовят до сентября 2026 года

Подрядчик должен создать проектную и рабочую документацию, а также документ, содержащий результаты инженерных изысканий. Специалистам нужно предусмотреть восстановление проезжей части и прилегающей территории, включая тротуары, газоны, парковки.

6 октября администрация Краснодара объявила конкурс на поиск подрядчика на проект ливневого коллектора по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Сумма контракта составит 54 млн 498 тыс. 902,85 рубля. Деньги выделят из городского бюджета.

Срок выполнения работ — до 31 августа 2026 года, срок исполнения сторонами всех условий контракта — до 18 сентября 2026 года. Заявки на конкурс принимают до 22 октября. Подрядчик получит аванс 29% от стоимости контракта.

Напомним, с конца ноября 2024 года в Краснодаре на улице Московской несколько раз проваливался грунт. Во время ремонта старых ям образовывались новые. Это происходило из-за аварийного состояния коллектора.

Власти начали ремонт объекта 3 января 2025 года. К началу августа специалисты завершили участок протяженность 1500 метров до улицы Зиповской.

Канализационный коллектор на улице Московской построили в 1962 году. Он расположен на глубине от 6 до 9 м, диаметр трубы — 1000 мм. Сети обеспечивают услугой северо-восточную часть города, в том числе ЖК «Любимово», «Губернский», «Свободы», а также жителей поселка Российского.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре за 2 млрд рублей реконструируют коллектор в районе Восточно-Кругликовской.