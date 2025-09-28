В Краснодаре до конца года частично перекроют улицу Солнечную

В Краснодаре в районе улиц Московской и Солнечной стартует реконструкция коллектора. До 31 декабря на участке ограничат проезд

28 сентября мэрия Краснодара сообщила о начале реконструкции коллектора на улице Солнечной. Работы пройдут на участке от улицы Московской до дома №14 на Байбакова.



Рабочие обновят более 600 метров сетей водоотведения. Старые железобетонные трубы заменят на пластиковые диаметром 1000 мм, которые должны выдержать более 50 лет.

На время работ власти обещают не отключать воду, однако проезд будут частично перекрывать. С 29 сентября до 31 декабря движение транспорта ограничат по улице Солнечной в направлении Байбакова. Подробную схему пока не опубликовали.