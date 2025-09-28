В Краснодаре до конца года частично перекроют улицу Солнечную

Краснодарский край

Распечатать

  • улица Солнечная в Краснодаре © Скриншот с сайта yandex.ru/maps
    улица Солнечная в Краснодаре © Скриншот с сайта yandex.ru/maps

В Краснодаре в районе улиц Московской и Солнечной стартует реконструкция коллектора. До 31 декабря на участке ограничат проезд

28 сентября мэрия Краснодара сообщила о начале реконструкции коллектора на улице Солнечной. Работы пройдут на участке от улицы Московской до дома №14 на Байбакова.

Рабочие обновят более 600 метров сетей водоотведения. Старые железобетонные трубы заменят на пластиковые диаметром 1000 мм, которые должны выдержать более 50 лет. 

«Попасть или выехать из района почти невозможно»:

На время работ власти обещают не отключать воду, однако проезд будут частично перекрывать. С 29 сентября до 31 декабря движение транспорта ограничат по улице Солнечной в направлении Байбакова. Подробную схему пока не опубликовали.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре перекопают подъезд к железнодорожному вокзалу. Движение транспорта на Привокзальной площади ограничили на два месяца.

Автомобили Водоснабжение Дороги Краснодар Пробки Ремонт дорог Транспорт

Новости

В Краснодаре до конца года частично перекроют улицу Солнечную
В Краснодаре пройдут общественные обсуждения по строительству храма в Юбилейном. Где и когда?
Правительство России опубликовало расписание праздничных выходных в 2026 году
Турпоезд «Лыжная стрела» начнет ходить между Ростовом-на-Дону, Краснодаром и горнолыжными курортами Сочи
В Краснодаре посмотрят и обсудят аниме «Монолог фармацевта»
Выставка совриска и зинов, мастер-класс по апсайклингу, фильм о лоу-теке. В Новороссийске пройдет фестиваль, посвященный искусству и экологии

Лента новостей

«Попасть или выехать из района почти невозможно»
25 сентября, 12:57
«Попасть или выехать из района почти невозможно»
Жители краснодарского Гидростроя пожаловались на транспортный коллапс
Безумный Max
24 сентября, 15:00
Безумный Max
Как в России продвигают «национальный мессенджер»
«Прицепа» не будет
24 сентября, 16:00
«Прицепа» не будет
Каковы причины снижения рождаемости в России

Реклама на сайте