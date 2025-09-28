В Краснодаре до конца года частично перекроют улицу Солнечную
В Краснодаре в районе улиц Московской и Солнечной стартует реконструкция коллектора. До 31 декабря на участке ограничат проезд
28 сентября мэрия Краснодара сообщила о начале реконструкции коллектора на улице Солнечной. Работы пройдут на участке от улицы Московской до дома №14 на Байбакова.
Рабочие обновят более 600 метров сетей водоотведения. Старые железобетонные трубы заменят на пластиковые диаметром 1000 мм, которые должны выдержать более 50 лет.
«Попасть или выехать из района почти невозможно»:
На время работ власти обещают не отключать воду, однако проезд будут частично перекрывать. С 29 сентября до 31 декабря движение транспорта ограничат по улице Солнечной в направлении Байбакова. Подробную схему пока не опубликовали.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре перекопают подъезд к железнодорожному вокзалу. Движение транспорта на Привокзальной площади ограничили на два месяца.