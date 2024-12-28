Ремонт коллектора на Московской в Краснодаре начнут 3 января. Участок улицы перекроют для транспорта и пешеходов

Власти Краснодара рассказали об этапах ремонта коллектора на Московской и о том, как будет ходить транспорт во время работ

Предыстория: С конца ноября в Краснодаре на улице Московской несколько раз проваливался грунт. Во время ремонта старых ям образовывались новые. Это происходило из-за аварийного состояния коллектора.



Власти пообещали начать ремонт объекта 3 января 2025 года и закончить 1 мая. Работы оценили в 200 млн рублей. На участке от улицы Зиповской до 40-летия Победы старые железобетонные трубы заменят на полиэтилен.

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что ремонт коллектора по улице Московской проведут в три этапа.



С 3 января по 24 марта специалисты выполнят первые два этапа — заменят более 600 метров трубопровода и установят девять новых колодцев. Абонентов переключат на новую сеть.

В этот период по улице Московской от Зиповской до 40-летия Победы ограничат движение транспорта по нечетной стороне улицы. По четной стороне организуют двустороннее движение. Пешеходы не смогут передвигаться по аллее от Зиповской в сторону 40-летия Победы. Пройти можно будет только по Московской к дому № 57/1.

На третьем этапе — с 8 марта по 30 апреля — специалисты заменят последний участок коллектора и выполнят врезку в камеру на пересечении улиц Московской и Зиповской. Во время работ ограничат движение транспорта по Московской от Солнечной с разворотом в районе перекрестка на Карякина.



Об изменениях в работе общественного транспорта сообщат позже. Власти заявили, что ремонт не отразится на трамвайном движении — все маршруты будут ходить в обычном режиме. Напомним, что во время устранения провалов трамваи по Московской не ходили две недели.

Канализационный коллектор на улице Московской построили в 1962 году. Он расположен на глубине от 6 до 9 м, диаметр трубы — 1000 мм. Сети обеспечивают услугой северо-восточную часть города, в том числе ЖК «Любимово», «Губернский», «Свободы», а также жителей поселка Российского.