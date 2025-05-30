В Краснодаре за 2 млрд рублей реконструируют коллектор в районе Восточно-Кругликовской

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта admkrai.krasnodar.ru
    © Скриншот фото с сайта admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре заменят трубы в коллекторе, который проходит по улицам Тихорецкой и Филатова. Их не ремонтировали с конца 1980-х

30 мая пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в Краснодаре обновят коллектор, который проходит по улицам Тихорецкой и Филатова в районе Восточно-Кругликовской. Проект модернизации системы водоотведения одобрило правительство.

Отмечается, что реконструкция коллектора обойдется в 2 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей — это займ за счет средств Фонда национального благосостояния.

«Это один из ключевых коллекторов, перекачивающих сточные воды северо-восточной и восточной частей города. Благодаря выполнению работ качество коммунальной услуги водоотведения улучшится для 200 тысяч жителей Краснодара», — отметил гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

В Краснодаре на улице Московской снова ограничат движение трамваев и автомобилей:

В администрации отметили, что специалисты проложат новые трубопроводы — они будут почти втрое больше старых, которые не меняли с конца 1980-х годов.

Напомним, что трубы устарели и в канализационном коллекторе на улице Московской. Его построили в 1962 году и с тех пор не обновляли, из-за чего осенью 2024 года на дороге образовались провалы. Работы по замене коллектора продолжаются уже полгода.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что всего в регионе в 2025 году модернизируют 16 объектов водоотведения. Работы выполняются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и краевой госпрограмме «Развитие ЖКХ».

Как писали Юга.ру, власти Краснодара выделили 115 миллионов рублей на проект реконструкции путепровода на Офицерской.

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В Краснодаре за 2 млрд рублей реконструируют коллектор в районе Восточно-Кругликовской
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