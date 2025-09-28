В Краснодаре пройдут общественные обсуждения по строительству храма в Юбилейном. Где и когда?

Власти Краснодара дадут неделю на обсуждения строительства храма в ЮМР. Ранее жители выступали против проекта и собирали подписи

26 сентября на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление о проведении общественных обсуждений проекта планировки территории, расположенной между Рождественской Набережной и правым берегом реки Кубани. В этом месте власти намерены построить еще один храм.

«Документацией по планировке территории предусматривается выделение элементов планировочной структуры, размещение объекта капитального строительства храмового комплекса в честь Собора Пресвятой Богородицы, размещение объектов местного значения (пешеходная улица и площади, велосипедная дорожка), а также озеленение и благоустройство территории, образование земельных участков», — говорится в документе.

Обсуждения пройдут с 13 по 19 октября. Предложения и замечания можно оставить в письменной форме, отправив их на электронную почту str@krd.ru

Экспозиции проекта можно посмотреть:

  • во вторник и четверг с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00 на Коммунаров, 173;
  • во вторник и четверг с 10:00 до 12:00 на Горького, 66.

Собор или зеленая зона:

Напомним, 29 августа 2024 года стало известно, что на Рождественской набережной в ЮМР может появиться новый храм. Однако жители выступили против, так как не хотят лишиться зеленой зоны. Они начали выходить на одиночные пикеты и собрали тысячи подписей против этой инициативы. Также записывали обращения к главе СКР Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину, но безрезультатно. Губернатор Кубани и мэр Краснодара поддержали строительство храма в ЮМР.

В ноябре в сеть слили эскизы проекта храма. Общая площадь первого этажа составит 3 тыс. 25 кв. метров, второго — 1 тыс. 132 кв. метра. Почти 290 «квадратов» займет воскресная школа.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проект набережной вдоль реки Кубани в ЮМР разработают в 2026 году.

