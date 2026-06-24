В Краснодаре психолог расскажет о навязчивых мыслях и ловушках, которые поддерживают тревогу

Лекция включает практические упражнения и интерактивные эксперименты.

Встреча будет полезна тем, кто часто тревожится, не может заснуть из-за потока мыслей, сталкивается с самокритикой, чувством вины, не может отпустить неприятные воспоминания, устал от бесконечного анализа и хочет лучше понимать себя и свои мысли. Материал также будет интересен тем, кто интересуется современной психологией и подходом ACT.

Лекция состоится 26 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.