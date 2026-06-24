В Краснодаре психолог расскажет о навязчивых мыслях и ловушках, которые поддерживают тревогу
Мария Старченко поговорит о том, как обычные мысли становятся навязчивыми (18+)
Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 26 июня лекцию «Когда мысли не дают покоя». Встречу проведет психолог Мария Старченко.
Программа:
- почему наш мозг производит тревожные и неприятные мысли;
- как мысли становятся навязчивыми и начинают управлять поведением;
- почему борьба с мыслями часто не приносит облегчения;
- какие ловушки поддерживают тревогу, самокритику и бесконечные переживания;
- что предлагает современная терапия принятия и ответственности (ACT);
- как можно научиться по-другому относиться к своим мыслям.
В Краснодарском крае продолжают скупать антидепрессанты:
Лекция включает практические упражнения и интерактивные эксперименты.
Встреча будет полезна тем, кто часто тревожится, не может заснуть из-за потока мыслей, сталкивается с самокритикой, чувством вины, не может отпустить неприятные воспоминания, устал от бесконечного анализа и хочет лучше понимать себя и свои мысли. Материал также будет интересен тем, кто интересуется современной психологией и подходом ACT.
Лекция состоится 26 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 1 по 5 июля пройдет форум независимых театров. Зрители увидят постановки «Как Зоя гусей кормила», «Серая радуга», «I&M (Иоганнес и Маргарет)», «Осенняя соната» и «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей».