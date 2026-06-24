Севастополь остался без света после атаки БПЛА на энергообъекты

В Севастополе из-за атаки дронов ввели особый режим — город обесточен. В Крыму всю ночь слышали взрывы

24 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью объекты энергетической инфраструктуры подверглись мощной атаке БПЛА. Город временно остался без электроснабжения.

По словам главы, на объектах ввели особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет.

Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не вышли. Отменена работа маршрутов № 35, 41, 75, 84 и 129. Кроме того, улицу Чернореченскую частично перекрыли. Автомобилистов просят учитывать это при построении маршрутов и выбирать пути объезда.

24 июня детские сады города будут работать в особом режиме. Родителей просят по возможности оставить малышей дома.

По данным телеграм-канала «Крымский ветер», главным объектом поражения стала Балаклавская ТЭС, которая является одной из ключевых электростанций полуострова. На ней возник сильный пожар — столб черного дыма поднимается высоко вверх.