Севастополь остался без света после атаки БПЛА на энергообъекты

Крым

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  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

В Севастополе из-за атаки дронов ввели особый режим — город обесточен. В Крыму всю ночь слышали взрывы

24 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью объекты энергетической инфраструктуры подверглись мощной атаке БПЛА. Город временно остался без электроснабжения.

По словам главы, на объектах ввели особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет.

Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не вышли. Отменена работа маршрутов № 35, 41, 75, 84 и 129. Кроме того, улицу Чернореченскую частично перекрыли. Автомобилистов просят учитывать это при построении маршрутов и выбирать пути объезда.

24 июня детские сады города будут работать в особом режиме. Родителей просят по возможности оставить малышей дома.

По данным телеграм-канала «Крымский ветер», главным объектом поражения стала Балаклавская ТЭС, которая является одной из ключевых электростанций полуострова. На ней возник сильный пожар — столб черного дыма поднимается высоко вверх.

Спорт в Крыму остановили до осени:

Жителям рекомендовано экономить заряд мобильных устройств и использовать их только для экстренной связи. Советуют отключить фоновые приложения и снизить яркость экрана. После возобновления подачи электричества горожан просят не включать одновременно большое количество бытовых приборов — это поможет избежать перегрузки сети.

По данным пабликов, взрывы ночью слышали также в Бахчисарае и Керчи. Кроме того, поступали сообщения о взрывах и пожаре в Симферополе.

Как писали Юга.ру, 21 июня дроны атаковали Керчь. В результате удара погибли четыре человека, 28 пострадали. Еще один человек погиб при атаке на Керченскую переправу. На объектах энергосетей произошли аварии, вводились ограничения подачи электроэнергии.

Безопасность Крым СВО Севастополь Энергетика

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