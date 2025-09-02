Под Майкопом снова пройдет фестиваль адыгейского сыра. В прошлом году его посетили 50 тыс. человек

Адыгея

  • Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Власти Адыгеи назвали даты проведения фестиваля адыгейского сыра в 2025 году (0+)

Организаторы фестиваля адыгейского сыра анонсировали на 13-14 сентября очередной гастрономический праздник. Он пройдет на Даховской поляне (у хребта Уна-Коз, в 45 км южнее Майкопа).

В программе:

  • дегустации разных видов сыра;
  • мастер-классы;
  • концерт;
  • выставки и ярмарка фермерских продуктов.

Яркий и вкусный праздник:

Традиционно на фестивале откроют подворья всех муниципальных образований республики, а на площадках производителей брендового продукта будут готовить адыгейский сыр и блюда на его основе, проводить дегустации. У тех, кто не сможет приехать на Даховскую поляну в дни фестиваля, будет возможность посмотреть прямую трансляцию праздника.

Напомним, в 2020 году сыроделы республики добились запрета на использование бренда «Адыгейский сыр» компаниями из других регионов. Тогда же адыгейский сыр признали одним из лучших продуктов в России.

В 2024 году фестиваль адыгейского сыра на Даховской поляне посетили больше 50 тыс. человек. Тогда местные производители установили рекорд России — изготовили 189-метровую сырную косичку.

Как писали Юга.ру, в Темрюкском районе в сентябре и октябре пройдут гастрономические праздники. Их посвятят разносолам, рису и другим продуктам.

