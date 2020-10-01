Сыроделы Адыгеи окончательно добились запрета на использование бренда «Адыгейский сыр» компаниями из других регионов

Напомним, в 2018 году Верховный суд России закрепил право производить сыр под названием «Сыр адыгейский» только за предприятиями Адыгеи. Однако в марте 2019 года Арбитражный суд Брянской области разрешил местному производителю — компании «Умалат» — выпускать такой же сыр. Адыгейские производители сыра подали кассационную жалобу на это решение и уточнили, что право выпускать продукцию есть только у тех, кто получил свидетельство № 74, которое, в свою очередь, выдается только предприятиям Адыгеи. Спустя год Арбитражный суд Москвы отклонил иск брянского «Умалата» к Минсельхозу России об адыгейском сыре, а затем суд по интеллектуальным правам снова признал за Адыгеей исключительное право выпускать адыгейский сыр.

Также в апреле 2019 года сыроделы выиграли еще одно разбирательство по защите своего исключительного права на производство адыгейского сыра. Дело в том, что один из потребителей пожаловался в суд на то, что адыгейский сыр из Адыгеи производится не по древним традициям. Соответственно, из-за этого продукция не может иметь статус НМПТ (закрепленное наименование места происхождения товара), заключал он.