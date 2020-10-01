Сыроделы Адыгеи окончательно добились запрета на использование бренда «Адыгейский сыр» компаниями из других регионов
1 октября стало известно, что Ассоциация производителей адыгейского сыра в очередной раз защитила права производителей из Адыгеи
Напомним, в 2018 году Верховный суд России закрепил право производить сыр под названием «Сыр адыгейский» только за предприятиями Адыгеи. Однако в марте 2019 года Арбитражный суд Брянской области разрешил местному производителю — компании «Умалат» — выпускать такой же сыр. Адыгейские производители сыра подали кассационную жалобу на это решение и уточнили, что право выпускать продукцию есть только у тех, кто получил свидетельство № 74, которое, в свою очередь, выдается только предприятиям Адыгеи. Спустя год Арбитражный суд Москвы отклонил иск брянского «Умалата» к Минсельхозу России об адыгейском сыре, а затем суд по интеллектуальным правам снова признал за Адыгеей исключительное право выпускать адыгейский сыр.
Также в апреле 2019 года сыроделы выиграли еще одно разбирательство по защите своего исключительного права на производство адыгейского сыра. Дело в том, что один из потребителей пожаловался в суд на то, что адыгейский сыр из Адыгеи производится не по древним традициям. Соответственно, из-за этого продукция не может иметь статус НМПТ (закрепленное наименование места происхождения товара), заключал он.
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В июне 2020 года Брянский суд поддержал требования адыгейских производителей к «Умалат», признал незаконным использование НМПТ «Сыр адыгейский» и взыскал компенсацию с компании. Однако 1 октября стало известно, что тогда решение о запрете оказалось не полным и не распространилось на использование бренда.
«Решение суда было парадоксальным. Брянский суд признал ЗАО “Умалат” правонарушителем, но не запретил использовать наименование “Сыр адыгейский”. Мы это решение оспорили в вышестоящей судебной инстанции», — рассказала Юга.ру юрисконсульт союза производителей адыгейского сыра Анастасия Черносмага.
24 сентября 20-й Арбитражный апелляционный суд Тулы удовлетворил жалобу правообладателей НМПТ. Он отменил решение Брянского суда и принял новый судебный акт. Согласно нему, молочные заводы из других регионов России не могут использовать не только обозначение «Сыр адыгейский», но и другие сходные наименования на этикетках, товарах и упаковках товаров.
В итоге сейчас в России имеют право выпускать адыгейский сыр только девять производителей, все они находятся в Адыгее.
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