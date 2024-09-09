Яркий и вкусный праздник. Репортаж с фестиваля адыгейского сыра

7-8 сентября на Даховской поляне в Майкопском районе Адыгеи прошел ежегодный фестиваль адыгейского сыра. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова посетила событие и поделилась впечатлениями. Суббота, 10 утра. На подъезде к Даховской поляне у хребта Уна-Коз большая пробка из желающих посетить уже 13-й фестиваль адыгейского сыра. Парковаться пришлось далеко от места проведения. Благо природа тут прекрасная, поэтому пройтись даже приятно. Некоторые гости предусмотрительно бросили машины перед поляной. Видимо, не впервые приехали на мероприятие и знают, что к чему. С самого утра людей много. Кто-то смотрит выступления артистов, танцует и поет, кто-то обходит подворья и выбирает, что поесть. Забегая вперед, скажу, что за два дня фестиваль посетили 50 тыс. человек. Это на 14 тыс. больше, чем в прошлом году.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Организаторы подготовили развлечения для посетителей всех возрастов: ярмарка, дегустации, скалолазание, йога, мастер-классы по народным промыслам, конкурсы, игры и многое другое. На фестивале свою продукцию представили все районы республики. Гости отведали халюжи, мясные блюда, сладости и, конечно же, сыр от местных производителей. Цены высокие, поэтому пришлось хорошенько раскошелиться. 100 г куриных крыльев стоят 250 рублей, маленькая шаурма — столько же, 1 кг раков — 3,5 тыс. рублей, пиво — 200 рублей, халюж — 80 рублей.

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В 2023 году фестиваль адыгейского сыра посетили 36 тысяч человек: Фото и рассказ

У продавцов нет онлайн-касс, расплатиться можно было только наличными. И разменных денег ни у кого не было, поэтому с купюрами дороже 500 рублей можно было даже не подходить. Переводы принимали, но на Даховской поляне проблемы с интернетом, так что отправить деньги было практически невозможно. Первый фестиваль адыгейского сыра прошел в 2010 году в Майкопе. На главной городской площади каждый район развернул свое подворье, молзаводы, фермеры и индивидуальные предприниматели представили свою продукцию, а мастера-сыровары состязались в искусстве приготовления сыра. Кроме местных фестиваль посетили жители Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии и даже Беларуси. Об этом из толпы выкрикивали на вопрос ведущих. Понятно, что люди не целенаправленно ехали в республику на фестиваль. Но раз уж оказались на юге, то решили заскочить и в солнечную Адыгею. Кстати, о солнце. Погода выдалась шикарная, поэтому я искренне завидовала людям, которые взяли с собой головные уборы и крем. А кто не взял — уходили с поляны обгоревшими (как я).

Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Алексей с женой приехал на этот фестиваль впервые. Увидели рекламу и решили — почему бы и да. «Признаться, не ожидал такого масштаба. Но уже на подъезде к Даховской поляне стало понятно, что там будет не протолкнуться. И очень хорошо, что с утра мы с женой не позавтракали. От обилия продукции разбегаются глаза, единственная проблема — хочется попробовать всё, но понимаешь, что не получится. Как минимум, не хватит места в животе. В целом всё понравилось. И сама обстановка с огромным количеством гостей, и происходящее на сцене. Обожаю кавказскую культуру, поэтому всё супер», — рассказал Алексей. Но довольны остались не все. Елена из Москвы пожаловалась на огромные очереди за едой: «Я за шашлыком стояла 20 минут. Еще и мест в зоне фудкорта нет вообще. Я с ребенком сидела на траве. Вообще странно, что не поставили навесы. Солнце жарит, а спрятаться от него негде. За целый день можно сгореть и получить тепловой удар».

© Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На фестивале зафиксировали рекорд «Самый длинный плетеный копченый сыр «Косичка» в России». Гиагинский молочный завод так увлекся, что создал косичку длиной 189 метров, хотя изначально планировал чуть больше 100 метров. Достижение официально зарегистрировал представитель Книги рекордов России. Двенадцать сотрудников завода плели сырную косичку на протяжении 24 часов. На её изготовление ушло 2,5 тонны молока, а итоговый вес изделия составил 195,8 кг. После того, как рекорд зафиксировали, косичку разрезали на части и раздали гостям фестиваля. Когда сыр разматывали, я услышала за спиной «Аж пива захотелось. Надо вечером взять. И косичку». В прошлые годы на фестивале уже ставили «сырные» рекорды. Так, в 2022 году удалось сварить самую тяжелую головку адыгейского сыра, вес которой составил более 140 кг, и обжарить самый большой халюж.

Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Фестиваль адыгейского сыра, 2024 год © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру