Фестиваль адыгейского сыра на Даховской поляне посетили больше 50 тысяч человек

Адыгея

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

XIII Фестиваль адыгейского сыра и традиционной культуры за два дня собрал более 50 тысяч человек

7-8 сентября на Даховской поляне в Майкопском районе Адыгеи прошел ежегодный, 13-й по счету, Фестиваль адыгейского сыра. Как отметил в своем телеграм-канале глава региона Мурат Кумпилов, праздник посетили более 50 тысяч человек — на 14 тысяч больше, чем в 2023-м.

В 2023-м Фестиваль адыгейского сыра посетили 36 тысяч человек:

По традиции, сыроделы разных регионов республики привезли на фестиваль свою продукцию. Ко второму дню работники завода «Гиагинский» изготовили 189-метровую косичку из копченого сыра весом 195,8 кг, установив рекорд России. Предыдущее фестивальное достижение молзавода зафиксировали в 2022-м — тогда его сотрудники сварили самый большой круг адыгейского сыра весом 142 кг.

Помимо гастрономических впечатлений на фестивале были и культурные. На выставке Центра народной культуры Адыгеи гости знакомились с золотошвейным адыгским искусством, национальными текстильными куклами, живописью, изделиями из дерева, кожи, камней и керамики. Посетители увидели работы именитых мастеров из Майкопского, Шовгеновского, Теучежского, Гиагинского и Кошехабльского районов, Майкопа и Адыгейска.

Сыр преткновения:

Все желающие поучаствовали в творческих мастер-классах по золотому шитью, басонному плетению, чеканке по дереву, изготовлению адыгских народных инструментов, плетению адыгской циновки, созданию кукол-оберегов и других.

Мурат Кумпилов поблагодарил всех организаторов и участников фестиваля «за мастерство и яркий праздник, который они подарили гостям и жителям республики».

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В 2023-м Юга.ру побывали на одном из производств адыгейского сыра. Весь процесс — от приемки молока до попадания сыра на полки торговой сети — запечатлели в этом репортаже.

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Фестиваль адыгейского сыра на Даховской поляне посетили больше 50 тысяч человек

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