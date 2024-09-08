В Адыгее сплели рекордную 189-метровую косичку из сыра

Адыгея

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  • Сыр «косичка» длиной 189 метров незадолго до съедения гостями XIII Фестиваля адыгейского сыра © Скриншот публикации в телеграм-канале Мурата Кумпилова, t.me/muratkumpilov
    Сыр «косичка» длиной 189 метров незадолго до съедения гостями XIII Фестиваля адыгейского сыра © Скриншот публикации в телеграм-канале Мурата Кумпилова, t.me/muratkumpilov

На фестивале адыгейского сыра установили рекорд России – изготовили 189-метровую сырную косичку

Рекордом ознаменовался XIII Фестиваль адыгейского сыра, который проходит на Даховской поляне 7-8 сентября. Работники завода «Гиагинский» изготовили из копченого сыра косичку длиной 189 метров.

Как утверждает глава Республики Адыгея, достижение официально зарегистрировано экспертами Книги рекордов России.

Двенадцать сотрудников завода плели сырную косичку на протяжении 24 часов. На ее изготовление ушло 2,5 тонны молока, а итоговый вес изделия составил 195,8 кг. После того, как рекорд был зафиксирован, косичку разрезали на части и раздали гостям фестиваля.

Также на этой неделе Юга писали о том, что в Дагестане построят рекордную ветроэлектростанцию и что в Геленджике решили сразу в шесть раз увеличить длину популярного терренкура.

Адыгейский сыр Кулинария Мурат Кумпилов рекорды

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