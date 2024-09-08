В Адыгее сплели рекордную 189-метровую косичку из сыра

Рекордом ознаменовался XIII Фестиваль адыгейского сыра, который проходит на Даховской поляне 7-8 сентября. Работники завода «Гиагинский» изготовили из копченого сыра косичку длиной 189 метров.

Как утверждает глава Республики Адыгея, достижение официально зарегистрировано экспертами Книги рекордов России.

Двенадцать сотрудников завода плели сырную косичку на протяжении 24 часов. На ее изготовление ушло 2,5 тонны молока, а итоговый вес изделия составил 195,8 кг. После того, как рекорд был зафиксирован, косичку разрезали на части и раздали гостям фестиваля.