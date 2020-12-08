Адыгейский сыр вошел в число лучших гастрономических брендов России

Адыгея, Вся Россия

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8 декабря Министерство сельского хозяйства России подвело итоги конкурса региональных брендов продуктов питания

Итоги конкурса «Вкусы России» подвели в онлайн-трансляции на сайте министерства. Адыгея представляла несколько своих популярных продуктовых брендов: адыгейский мед, соль и сыр.

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Последний продукт назвали среди лучших региональных брендов, он вошел в тройку победителей в самой многочисленной номинации — «На всю страну». Помимо него, лидерами оказались вологодское масло и башкирский мед, написал в своем инстаграме глава республики Мурат Кумпилов.

Как сообщили порталу Юга.ру в минсельхозе Адыгеи, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году продолжает расти спрос на сыр. Из-за этого выросло производство сырных продуктов. Так, за 10 месяцев этого года произвели 16,2 тыс. тонн сыра, за аналогичный период прошлого года — 14,3 тыс. тонн.

Адыгейский сыр Министерство сельского хозяйства РФ Продукты питания

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