Адыгейский сыр вошел в число лучших гастрономических брендов России

Итоги конкурса «Вкусы России» подвели в онлайн-трансляции на сайте министерства. Адыгея представляла несколько своих популярных продуктовых брендов: адыгейский мед, соль и сыр.

Последний продукт назвали среди лучших региональных брендов, он вошел в тройку победителей в самой многочисленной номинации — «На всю страну». Помимо него, лидерами оказались вологодское масло и башкирский мед, написал в своем инстаграме глава республики Мурат Кумпилов.

Как сообщили порталу Юга.ру в минсельхозе Адыгеи, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году продолжает расти спрос на сыр. Из-за этого выросло производство сырных продуктов. Так, за 10 месяцев этого года произвели 16,2 тыс. тонн сыра, за аналогичный период прошлого года — 14,3 тыс. тонн.