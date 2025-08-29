В 2026 году из Сочи запустят морские круизы на Мальту и в Италию. Стоимость путешествия — от 476 тыс. рублей

В октябре 2026 года лайнер Astoria Grande совершит круиз на новые направления. Билеты уже в продаже

27 августа пресс-служба круизного лайнера Astoria Grande сообщила об открытии продаж билетов на круизы из Сочи на Мальту и в Италию. Круизы состоятся осенью 2026 года.

10 октября состоится двухнедельное путешествие со стоянкой на Сицилии, заходом на Мальту, а также в греческие города — Миконос и Афины. Стоимость круиза — от 476 000₽ за размещение в двухместной каюте. Виза входит в стоимость.

24 октября лайнер отправится в Италию с заходом в Рим, Неаполь, Палермо, а также греческие Катаколон и Афины. Стоимость путешествия — от 526 400₽ за размещение в двухместной каюте. Виза также включена в стоимость.