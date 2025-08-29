В 2026 году из Сочи запустят морские круизы на Мальту и в Италию. Стоимость путешествия — от 476 тыс. рублей

  • Лайнер Astoria Grande © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    Лайнер Astoria Grande © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

В октябре 2026 года лайнер Astoria Grande совершит круиз на новые направления. Билеты уже в продаже

27 августа пресс-служба круизного лайнера Astoria Grande сообщила об открытии продаж билетов на круизы из Сочи на Мальту и в Италию. Круизы состоятся осенью 2026 года. 

10 октября состоится двухнедельное путешествие со стоянкой на Сицилии, заходом на Мальту, а также в греческие города — Миконос и Афины. Стоимость круиза — от 476 000₽ за размещение в двухместной каюте. Виза входит в стоимость.

24 октября лайнер отправится в Италию с заходом в Рим, Неаполь, Палермо, а также греческие Катаколон и Афины. Стоимость путешествия — от 526 400₽ за размещение в двухместной каюте. Виза также включена в стоимость. 

Между Сочи и Сухумом запускают регулярное морское сообщение:

Ранее Юга.ру писали о других направлениях лайнера. В 2022 году Astoria Grande запустил круизы в Турцию, в 2023 — в Египет, в 2025 году — в Грецию. Также в 2026 году судно впервые отправится из Сочи в Израиль и Грузию. 

В 2024 году лайнер перевез 29 тыс. человек, а загрузка Astoria Grande увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

С начала марта по конец августа 2025 года лайнер перевез 23 тыс. пассажиров — это на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как писали Юга.ру, отдохнуть в санаториях Сочи осенью обойдется от 90 до 344 тыс. рублей. Туроператоры отмечают замедление спроса на путевки.

В 2026 году из Сочи запустят морские круизы на Мальту и в Италию. Стоимость путешествия — от 476 тыс. рублей
