Родос, Миконос, Санторини: в 2025 году лайнер Astoria Grande впервые отправится в круиз из Сочи в Грецию

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Круизный лайнер Astoria Grande © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA
    Круизный лайнер Astoria Grande © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA

Судоходная компания рассказала о новых маршрутах круизного лайнера Astoria Grande. В 2025 году он отправится в Грецию, Турцию и Египет

31 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Аквилон», которая является генеральным агентом по продажам Astoria Grande, сообщил, что в 2025 году лайнер выполнит из Сочи три новых десятидневных круиза. Судно впервые отправится по маршрутам на курорты Греции.

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«Среди новинок — три круиза по греческим островам на 10 ночей: в программу входит посещение Родоса, Миконоса, а также Санторини или Лесбоса (город Митилини) в зависимости от выбора маршрута. Кроме этого, в июле и сентябре запланировано два недельных круиза, во время которых лайнер пройдет вдоль берега полуострова Афон», — рассказали в компании.

В пресс-службе уточнили, что на 2025 год также запланированы двухнедельные программы в Египет и на южное побережье Турции. В новом сезоне туристам предложат и круглогодичные мини-круизы.

По словам гендиректора компании-оператора Станислава Наумова, загрузка каждого круиза в 2024 году в среднем увеличилась на 35% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что на лето 2024 года загрузка лайнера Astoria Grande из Сочи составила 55%.

Как писали Юга.ру, в 2024 году лайнер Astoria Grande совершит 47 круизов.

Греция Египет Курорты и туризм Международные отношения отдых путешествия Сочи Судоходство Транспорт Турция Черное море

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