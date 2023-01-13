Из Сочи в Египет запустят морские круизы. Цена путешествия — 150 тыс. рублей
Первый тур запланирован на апрель
Компания Miray Cruises анонсировала круизы на лайнере Astoria Grande из Сочи в Александрию. Туры запланированы на апрель и ноябрь 2023 года. Минимальная стоимость такого путешествия составит 150 тыс. рублей.
Круиз будет длиться две недели. Лайнер пройдет через порты в турецких городах Амасра, Стамбул, Измир и Кушадасы по Черному, Мраморному, Эгейскому и Средиземному морям.
Как писали Юга.ру, в июле лайнер Astoria Grande отправился в первый круиз из Сочи в Турцию. Всего в 2022 году состоялось 15 таких туров. В 2023 году оператор планирует увеличить их количество до 27.
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