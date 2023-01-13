Из Сочи в Египет запустят морские круизы. Цена путешествия — 150 тыс. рублей

Первый тур запланирован на апрель

Компания Miray Cruises анонсировала круизы на лайнере Astoria Grande из Сочи в Александрию. Туры запланированы на апрель и ноябрь 2023 года. Минимальная стоимость такого путешествия составит 150 тыс. рублей.

Круиз будет длиться две недели. Лайнер пройдет через порты в турецких городах Амасра, Стамбул, Измир и Кушадасы по Черному, Мраморному, Эгейскому и Средиземному морям.