29 тыс. человек отправились в круиз на лайнере Astoria Grande из Сочи с начала сезона

Краснодарский край, В мире

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  • © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA
    © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA

В 2024 году загрузка круизного лайнера Astoria Grande увеличилась на 25%. Судно перевезло из Сочи в Египет и Турцию 29 тыс. туристов

6 ноября «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу компании «СК Аквилон» (генеральный агент по продажам и продвижению Astoria Grande) сообщил, что с марта по конец октября 2024 года загрузка лайнера Astoria Grande увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из Сочи в Турцию и Египет судно перевезло 29 тыс. пассажиров.

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«Увеличилась загрузка и в традиционно «несезонные» для черноморского побережья месяцы — в сентябре и октябре: оба месяца лайнер уходил со 100% загрузкой», — рассказали в пресс-службе компании.

К октябрю лайнер побывал в 30 круизах. Еще 17 путешествий запланированы с ноября по декабрь. В период новогодних праздников лайнер отправится в круизы к побережью Турции.

Напомним, что за это лето лайнер Astoria Grande перевез 20 тыс. пассажиров.  При этом пассажиропоток вырос на 25% по сравнению с «высоким» сезоном 2023 года.

Как писали Юга.ру, в строительство четырех яхт-марин в Сочи инвестируют 500 млрд рублей.

Египет Курорты и туризм отдых путешествия Сочи Судоходство Турция Черное море

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