В 2026 году круизный лайнер Astoria Grande впервые отправится из Сочи в Израиль и Грузию

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  • © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA
    © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA

С 4 марта по 26 мая 2026 года Astoria Grande отправится в круизы по новым маршрутам

6 июня официальный телеграм-канал лайнера Astoria Grande сообщил об открытии бронирования круизов на следующий сезон. С 4 марта по 26 мая 2026 года судно отправится в путешествие по Средиземному морю с новыми маршрутами и стоянками.

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Что ждет туристов в новом сезоне?

  • 4 марта — 10-дневный тур по Греции. Туристы посетят Салоники, Волос и Афины;
  • 14 марта — двухнедельное путешествие по Турции, Египту и Израилю с пляжным отдыхом и экскурсиями;
  • 28 марта — 11-дневный круиз по Турции. Отдыхающие посетят Бодрум, Мармарис, термальные источники, восточные базары;
  • 8 апреля — пасхальный круиз к берегам Афона — паломничество к святыням;
  • 18 апреля — тур в Грузию с двухдневной стоянкой в Батуми;
  • 16 мая — маршрут по греческим островам Миконос, Родос и Санторини, посещение города Афины.

В стоимость круизов включена виза в Грецию. Подробности доступны на сайте.

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В 2026 году круизный лайнер Astoria Grande впервые отправится из Сочи в Израиль и Грузию
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