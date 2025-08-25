Под Анапой горит лес на площади в четыре футбольных поля. Пожар тушат 100 спасателей и вертолет

25 августа пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что в лесничестве между Анапой и Новороссийском загорелось 1,5 га леса. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 га. К ликвидации возгорания привлекли 100 спасателей, 19 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС России.

В региональном МЧС отметили, что работу усложняют труднодоступная гористая местность и жаркая погода.



Пользователи опубликовали кадры возгорания в соцсетях. По словам очевидцев, огонь успел повредить растения, в том числе можжевельник. Жители рассказали, что ситуацию усугубляет ветер — появились новые очаги открытого горения, и огонь спускается по склону вниз.



На событие отреагировал блогер Макс Анапский и сообщил, что в районе пожара люди часто расставляют палатки и оставляют много мусора. Также там проживает мужчина с собакой, который «слепил дом из отходов и палок». Блогер уверен, что пять лет назад пожар в заповеднике «Утриш» возник из-за неосторожного обращения с мусором в пожароопасный период.