Под Анапой горит лес на площади в четыре футбольных поля. Пожар тушат 100 спасателей и вертолет
Между Анапой и Новороссийском загорелось 2,5 га леса. Ровно пять лет назад горел Утриш
25 августа пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что в лесничестве между Анапой и Новороссийском загорелось 1,5 га леса. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 га. К ликвидации возгорания привлекли 100 спасателей, 19 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС России.
В региональном МЧС отметили, что работу усложняют труднодоступная гористая местность и жаркая погода.
Пользователи опубликовали кадры возгорания в соцсетях. По словам очевидцев, огонь успел повредить растения, в том числе можжевельник. Жители рассказали, что ситуацию усугубляет ветер — появились новые очаги открытого горения, и огонь спускается по склону вниз.
На событие отреагировал блогер Макс Анапский и сообщил, что в районе пожара люди часто расставляют палатки и оставляют много мусора. Также там проживает мужчина с собакой, который «слепил дом из отходов и палок». Блогер уверен, что пять лет назад пожар в заповеднике «Утриш» возник из-за неосторожного обращения с мусором в пожароопасный период.
Напомним, что 24 августа 2020 года в «Утрише» сгорело 126 га леса, из них 64 га заповедных территорий. Ущерб от пожара превысил 980 млн рублей. Тогда губернатор Кубани обвинил в случившемся туристов, которые небрежно обращались с огнем.
Эколог Дмитрий Шевченко рассказывал, что процесс полного восстановления леса на отдельных участках займет десятки лет, а на других — сотни.
Как писали Юга.ру, 16 августа в «Голубой бездне» возле Геленджика сгорело 2,2 га леса.