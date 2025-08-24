Суд Краснодарского края заблокировал счета владельцев затонувших танкеров «Волгонефть»

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на средства владельцев двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе

На сайте Арбитражного суда Краснодарского края появилась информация, что по иску Росприроднадзора арестованы счета владельца танкера «Волгонефть-239» — «Волгатранснефть», а также средства владельца и фрахтователя судна «Волгонефть-212» — «Каматрансойл» и «Кама Шиппинг» .

При этом компаниям разрешили платить банкам по кредитным договорам, которые были заключены до иска, выплачивать заработную плату сотрудникам и уплачивать налоги.

Помимо этого, с «Волгатранснефти» взыскали 35,5 млрд рублей за причиненный экологический ущерб и еще 10 млн рублей госпошлины. Отметим, что 13 августа «Каматрансойл» по иску Росприроднадзора оштрафовали почти на 50 млрд рублей.

Напомним, что Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в Черном море почти в 84 млрд рублей.

В начале марта мэрия Анапы также подала в суд на владельцев и потребовала взыскать с них 211 млн рублей. В начале августа сумма увеличилась до 647,4 млн рублей. Власти предупредили, что она еще будет расти, поскольку работы по ликвидации последствий от разлива нефти продолжаются.

Ранее стало известно, что разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти».

Как писали Юга.ру, правительство выделило еще почти 3 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефти в Керченском проливе.

