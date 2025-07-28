Море у берегов Сочи прогрелось до +28 °С. Какая температура воды и обстановка на других курортах Кубани?

На пляжах Сочи скопилось много отдыхающих, в Анапе заметили скатов и дельфинов, а под Новороссийском туристы забили парковки

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 28-29 июля на Черноморском побережье ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 38 °С.



Синоптики центра погоды «Фобос» рассказали, что в начале недели жара на юге РФ продолжит набирать обороты. Самые высокие температуры будут после полудня.

Температура морской воды 28 июля: Ейск, Темрюк, Геленджик, Туапсе — 27 °С;

Приморско-Ахтарск, Анапа — 26 °С;

Новороссийск — 25 °С. По данным SOCHI1.RU, море у берегов Сочи прогрелось до 28 °C. На пляжах курорта скопилось очень много туристов. Люди стоят у берега в несколько рядов, чтобы зайти в море. При этом очевидцы передают, что вода мутная.



В городской мэрии отметили, что с начала 2025 года Сочи принял 4,5 млн гостей, а 25 июля единовременное число отдыхающих достигло 185 тыс. человек.

На пляжах села Дивноморское под Геленджиком 28 июля тоже много людей. При этом вода в море чище, чем в Сочи:

В районе Анапы заметили скатов и дельфинов, подплывающих близко к берегу. Море чистое, но в воде много медуз.



Напомним, что в начале июня мэрия Анапы назвала замазученные пляжи опасной зоной и закрыла к ним доступ. На прибрежных территориях установили таблички о запрете купания.

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Находиться на пляжах можно только сотрудникам, очищающим береговую линию от мазута. При этом жители курорта и туристы плавают в море и загорают. С конца июня их обязали подписывать документ о запрете купания на закрытых пляжах.



В середине июля в Анапе обнаружили девять незаконно работающих прибрежных территорий. Они функционировали, несмотря на действующие ограничения. На юридических лиц составили протоколы. За эти нарушения предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей.

Также тысячи людей скопились на пляжах курортного поселка Дюрсо под Новороссийском. Жители сообщают, что туристы заняли многие парковки.