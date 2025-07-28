В Сочи за 1,5 тыс. рублей продают тень на пляже. Туристы недовольны, АТОР считает такие действия незаконными

25 июля «Российская газета» сообщила, что на одном из пляжей Сочи начали предлагать купить тень под навесом. Стоимость новой услуги составляет 1,5 тыс. рублей.

«Полторы тысячи за то, чтобы лежать на своем полотенце. Такой вот прайс-лист у ребят. Проще взять лежак, но такие у них штрафные санкции. Говорят, когда очень много народу и народ просто ложится здесь, не хотят покупать лежаки, у них в прайсе есть цена за аренду узкой полосы тени», — рассказали очевидцы.