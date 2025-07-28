В Сочи за 1,5 тыс. рублей продают тень на пляже. Туристы недовольны, АТОР считает такие действия незаконными
Отдыхающим одного из пляжей Сочи начали предлагать купить тень под навесом
25 июля «Российская газета» сообщила, что на одном из пляжей Сочи начали предлагать купить тень под навесом. Стоимость новой услуги составляет 1,5 тыс. рублей.
«Полторы тысячи за то, чтобы лежать на своем полотенце. Такой вот прайс-лист у ребят. Проще взять лежак, но такие у них штрафные санкции. Говорят, когда очень много народу и народ просто ложится здесь, не хотят покупать лежаки, у них в прайсе есть цена за аренду узкой полосы тени», — рассказали очевидцы.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) торговлю тенью назвали незаконной, поскольку пляжи находятся в муниципальной собственности. Вице-президент сообщества Сергей Ромашкин заявил, что установление арендатором собственных правил и сдача участка пляжа в субаренду являются нарушением.
Он считает, что предприимчивым бизнесменам будет сложно юридически обосновать взимание платы за тень. Ромашкин рекомендует обращаться в городскую администрацию или Роспотребнадзор.
Как писали Юга.ру, в Анапе в зоне ЧС обнаружили девять незаконно работающих пляжей.