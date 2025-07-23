Блогер создал петицию с просьбой открыть галечные пляжи Анапы

Блогер считает, что есть минимум пять причин открыть галечные пляжи. По его словам, выбросов нефтепродуктов на каменистых территориях практически нет и они маловероятны в будущем, потому что их защищает бухта в районе центрального пляжа и морское течение.

В начале июля на сайте change.org появилась петиция «Откройте галечные пляжи в Анапе!» в адрес заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева. Автор Макс Анапский сообщил, что «на курорте назревает социально-экономический кризис в связи с провальным летним сезоном».

Вторая причина: проба морской воды на пляже Высокий берег показала минимальное значение нефтепродуктов — 0,012 мг/дм3. При этом предельно допустимая концентрация составляет 0,05 мг/дм3.

Макс Анапский добавил, что пляж Высокий берег с начала летнего сезона функционирует в обычном режиме. На территории есть спасатели, лежаки, туалет, душ, кафе. По его словам, за это время жалоб от отдыхающих на выбросы нефтепродуктов не поступало.

Автор написал в петиции, что море в районе Высокого берега тоже чистое. В нем обитают рыба, крабы, раки-отшельники и медузы.

«Массового притока отдыхающих не будет, так как отпуск планируется заранее. К тому же граждане России находятся в страхе и неведении касаемо ситуации в Анапе, большинство думают, что у нас Чернобыль. Но открытие нужно, чтобы у граждан было понимание, что не все так плохо. Чтобы у местных жителей была надежда на следующий сезон. Закрыть пляжи можно в любой момент», — подытожил в петиции Макс Анапский.

На момент написания новости петицию подписали 543 человека.

Блогер также в своем телеграм-канале предположил, что песчаные пляжи Анапы могут никогда не открыть. Он считает, что установленная бывшим начальником Роспотребнадзора Анапы норма в 5 мг нефтепродуктов на 1 кг песка не верна.

«Нельзя брать фоновое загрязнение в чистом песке и утверждать, что это предельно допустимые концентрации, о чем нам говорил бывший начальник Роспотребнадзора. Это нарушает СанПин 2.1.3684-21. Это разные вещи. Предельно допустимая концентрация выше фонового загрязнения, но не приносит вреда здоровью. ПДК по нефтепродуктам в песке на пляжах не установлены, нужно их установить», — считает Анапский.

Политический обозреватель и редактор Андрей Гусий назвал ограничение на посещение пляжей, в том числе с галькой, искусственно созданным кризисом. По его словам, открытие хотя бы части территорий даст возможность снизить репутационные риски для курорта.