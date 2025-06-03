Мэрия Анапы назвала замазученные пляжи опасной зоной и закрыла к ним доступ

На пляжах Анапы ввели опасную зону для защиты населения от последствий разлива нефти в Керченском проливе

Согласно документу, власти определили зараженные нефтью участки пляжей, которые считаются опасными для массового присутствия людей. Их нельзя свободно посещать. Доступ к ним открыт только для сотрудников, очищающих берега.

2 июня на официальном сайте администрации Анапы появилось постановление мэра курорта Василия Швеца, касающееся разлива нефти в Керченском проливе.

Ограничить доступ на пляжи рекомендуют также санаториям и отелям, имеющим выход к морю.

В документе не уточняется, будет ли какая-то ответственность для тех, кто оказался в опасной зоне.

Ранее глава минздрава Кубани Евгений Филиппов предупредил об опасности мазутных пляжей Анапы. При контакте с нефтепродуктами могут возникнуть высыпания, аллергия и проблемы с дыханием.