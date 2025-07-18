В Анапе в зоне ЧС обнаружили девять незаконно работающих пляжей. За нарушения предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей

В Анапе нашли девять пляжей, который работали несмотря на запрет

17 июля пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края сообщила , что ведомство обнаружило в Анапе девять незаконно работающих пляжей. Они функционировали, несмотря на действующие ограничения.

На юридических лиц составили протоколы. За эти нарушения предусмотрены штрафы от 100 до 300 тыс. руб. Также администрация Анапы расторгла договоры с пользователями трех пляжей.

По данным ведомства, на курорте продолжают очищать прибрежные территории от мазута. Уже убрано 8,5 км.

Напомним, что в начале июня мэрия Анапы назвала замазученные пляжи опасной зоной и закрыла к ним доступ. На прибрежных территориях установили таблички о запрете купания.



Находиться на пляжах можно только сотрудникам, очищающим береговую линию от мазута. При этом жители курорта и туристы плавают в море и загорают. С конца июня их обязали подписывать документ о запрете купания на закрытых пляжах.