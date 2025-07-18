В Анапе в зоне ЧС обнаружили девять незаконно работающих пляжей. За нарушения предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Анапе нашли девять пляжей, который работали несмотря на запрет

17 июля пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края сообщила, что ведомство обнаружило в Анапе девять незаконно работающих пляжей. Они функционировали, несмотря на действующие ограничения.

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На юридических лиц составили протоколы. За эти нарушения предусмотрены штрафы от 100 до 300 тыс. руб. Также администрация Анапы расторгла договоры с пользователями трех пляжей.

По данным ведомства, на курорте продолжают очищать прибрежные территории от мазута. Уже убрано 8,5 км.

Напомним, что в начале июня мэрия Анапы назвала замазученные пляжи опасной зоной и закрыла к ним доступ. На прибрежных территориях установили таблички о запрете купания.

Находиться на пляжах можно только сотрудникам, очищающим береговую линию от мазута. При этом жители курорта и туристы плавают в море и загорают. С конца июня их обязали подписывать документ о запрете купания на закрытых пляжах.

Как писали Юга.ру, эколог предположил, что пляжи на юге Анапы могут открыть уже этим летом.

Анапа Безопасность Нефть Пляжи Разлив нефти Черное море

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