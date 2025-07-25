Ждать больше трех часов. У Крымского моста образовалась пробка из почти 2 тыс. машин
Утром 25 июля больше 1,5 тыс. автомобилей стоят в пробках на подходах к Крымскому мосту
25 июля телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что по состоянию на 11:00 со стороны Тамани скопились 1020 автомобилей. Ждать очереди к досмотровому пункту водителям придется больше трех часов.
Со стороны Керчи находятся 820 транспортных средств.
Пробка со стороны Краснодарского края начала образовываться в 04:00. Тогда в очереди находились 995 машин. К 07:00 количество транспортных средств пред Крымским мостом уменьшилось до 850, к 09:00 — увеличилось до 860, к 10:00 — до 895.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на момент публикации протяженность пробки на трассе А-290 Новороссийск — Керчь со стороны Тамани составляет 12 км.
Напомним, что в конце декабря 2024 года открылась четырехполосная платная дорога А-289. По ней можно проехать от Краснодара до Крымского моста примерно за два часа. Магистраль проходит в стороне от населенных пунктов, что позволяет вывести с территорий транзитный транспорт.
Протяженность трассы составляет 118,6 км, а разрешенная скорость движения — 120 км/ч. Пропускная способность рассчитана на 40 тыс. автомобилей в сутки.
Как писали Юга.ру, у Крымского моста появился прогноз пробок. Наибольшее число машин со стороны Тамани наблюдается утром в понедельник и вторник.