Ждать больше трех часов. У Крымского моста образовалась пробка из почти 2 тыс. машин

Утром 25 июля больше 1,5 тыс. автомобилей стоят в пробках на подходах к Крымскому мосту

25 июля телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил , что по состоянию на 11:00 со стороны Тамани скопились 1020 автомобилей. Ждать очереди к досмотровому пункту водителям придется больше трех часов.

Пробка со стороны Краснодарского края начала образовываться в 04:00. Тогда в очереди находились 995 машин. К 07:00 количество транспортных средств пред Крымским мостом уменьшилось до 850, к 09:00 — увеличилось до 860, к 10:00 — до 895.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на момент публикации протяженность пробки на трассе А-290 Новороссийск — Керчь со стороны Тамани составляет 12 км.