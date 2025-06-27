Власти напомнили о штрафах за купание на опасных пляжах Анапы и Темрюкского района

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Анапе и Темрюкском районе намерены штрафовать тех, кто будет посещать закрытые пляжи

Предыстория. В середине апреля Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района (всего 150 территорий) опасными для отдыха. В начале июня мэрия Анапы закрыла доступ к побережью.

В конце июня стало известно, что туристов обяжут подписывать документ о запрете купания. После этого ряд СМИ написали, что отдыхающих не будут наказывать за отдых в опасных мазутных зонах Анапы.

27 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что информация СМИ не соответствует действительности. За нарушение запрета на нахождение в опасных прибрежных зонах предусмотрена административная ответственность, включая штрафы.

Однако штрафные санкции станут крайней мерой, основной способ — разъяснительная беседа.

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«Поэтому на пляжах установлены предупреждающие таблички, работают мобильные группы и волонтеры-медики, которые рассказывают отдыхающим об опасности нахождения на пляжах и в воде, последствиях для здоровья от возможного контакта с нефтепродуктами», — заявили в оперштабе.

Там отметили, что находиться за пределами пляжей можно и безопасно. Замеры воздуха и питьевой воды в Анапе и Темрюкском районе показывают соответствие санитарным нормам.

Ранее глава минздрава Кубани Евгений Филиппов предупредил об опасности мазутных пляжей Анапы. При контакте с нефтепродуктами могут возникнуть высыпания, аллергия, отравления и проблемы с дыханием.

Как писали Юга.ру, замазученный песок останется на площадке под Анапой до середины июля. Его обещали вывезти в конце мая.

Анапа Курорты и туризм Нефть отдых Пляжи Развлечения Разлив нефти Темрюкский район Черное море

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