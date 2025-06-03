Аллергия, высыпания, проблемы с дыханием. Глава минздрава Кубани предупредил об опасности мазутных пляжей Анапы и Темрюкского района

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Чиновник призвал жителей и гостей региона соблюдать введенные ограничения

2 июня министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что на Кубани стартовал пляжный сезон. Чиновник напомнил об ограничениях, которые действуют в Анапе и Темрюкском районе.

Специалисты продолжат отчищать побережье от мусора и мазута. На пляжах установлены советующие предупреждающие знаки. По словам министра, некоторые туристы нарушают введенный запрет, пренебрегая своей безопасностью.

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Он напомнил, что при контакте с нефтью могут возникнуть кожные реакции, обострение аллергии и заболеваний органов дыхания. Особую осторожность следует соблюдать детям, беременным женщинам и людям с хроническими недугами.

«Призываю жителей и гостей края ради собственного здоровья соблюдать введенные ограничения, выбирать разрешенные зоны отдыха и следить за обновлением информации относительно состояния воды и пляжей в официальных источниках», — подытожил Евгений Филиппов.

При появлении симптомов отравления нефтепродуктами за медицинской помощью следует обращаться в поликлиники, приемный покой или «скорую».

Ранее анапский блогер опубликовал ролики, на которых видно людей, которые купаются в море и загорают на берегу. 

Как писали Юга.ру, на 34 рекламных щитах Анапы начали транслировать информацию о запрете купания и закрытых пляжах.

Анапа Здоровье Курорты и туризм Нефть отдых Пляжи Развлечения Разлив нефти Темрюкский район Черное море

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