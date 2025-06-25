Туристов Анапы и Темрюкского района обяжут подписывать документ о запрете купания на закрытых пляжах
Документ о запрете купания туристы будут подписывать при заселении в отели
Предыстория. В начале июня мэрия Анапы назвала замазученные пляжи опасной зоной и закрыла к ним доступ. Находиться там можно только сотрудникам, очищающим берега. При этом местные жители и туристы на курорте плавают в море и загорают.
25 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что при заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района гости будут подписывать документ, информирующий о запрете купания и закрытых пляжах. Мера направлена на информирование о рисках для здоровья.
Море никак не может прогреться:
Заместитель генерального директора одного из анапских санаториев заявил, что в этом году на пляже здравницы лежаков не будет. Гостям предлагают купаться в бассейнах.
Ранее глава минздрава Кубани Евгений Филиппов предупредил об опасности мазутных пляжей Анапы. При контакте с нефтепродуктами могут возникнуть высыпания, аллергия, отравления и проблемы с дыханием.
Как писали Юга.ру, замазученный песок останется на площадке под Анапой до середины июля. Его обещали вывезти в конце мая.
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