Туристов Анапы и Темрюкского района обяжут подписывать документ о запрете купания на закрытых пляжах

Документ о запрете купания туристы будут подписывать при заселении в отели

Предыстория. В начале июня мэрия Анапы назвала замазученные пляжи опасной зоной и закрыла к ним доступ. Находиться там можно только сотрудникам, очищающим берега. При этом местные жители и туристы на курорте плавают в море и загорают.

25 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что при заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района гости будут подписывать документ, информирующий о запрете купания и закрытых пляжах. Мера направлена на информирование о рисках для здоровья.