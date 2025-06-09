На пляжах Новороссийска и Сочи туристы заметили мазут. Что говорят власти?

Отдыхающие обнаружили следы мазута у берегов Сочи и Новороссийска

8 июня туристы обнаружили следы мазута на пляже «Кристалл» в Новороссийске. Отдыхающие купались в море с надувной черепахой, но, выйдя на берег, увидели на ней пятна нефтепродуктов.

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В контрольно-ревизионном управлении Новороссийска рассказали, что информацию о выявлении следов мазута отправили на проверку в Роспотребнадзор для принятия мер. По данным ведомства, на сегодня в акватории Цемесской бухты Новороссийска мазута нет.

Также 6 июня в соцсетях появились кадры с пятнами мазута на пляже в Мацесте в районе вокзала. По словам очевидцев, маслянистые пятна обнаружили в нескольких местах. Также там был характерный запах нефтепродуктов.



Власти Сочи отреагировали на публикации в соцсетях. Пресс-служба мэрии курорта сообщила, что специалисты взяли пробы воды с места происшествия. Причины появления мазутных пятен выясняет природоохранная прокуратура. Загрязнение удаляют. По словам властей, ученые исключили возможность перемещения нефтепродуктов из Керченского пролива в Сочи. В мэрии отметили, что пятна заметили на территории, где нет оборудованного пляжа и купание запрещено. Ближайшим городским пляжам загрязнение не грозит.