На пляжах Новороссийска и Сочи туристы заметили мазут. Что говорят власти?

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Новороссийск» https://t.me/chpnvrsk_official/91320
    © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Новороссийск» https://t.me/chpnvrsk_official/91320

Отдыхающие обнаружили следы мазута у берегов Сочи и Новороссийска

8 июня туристы обнаружили следы мазута на пляже «Кристалл» в Новороссийске. Отдыхающие купались в море с надувной черепахой, но, выйдя на берег, увидели на ней пятна нефтепродуктов.

Аллергия, высыпания, проблемы с дыханием:

В контрольно-ревизионном управлении Новороссийска рассказали, что информацию о выявлении следов мазута отправили на проверку в Роспотребнадзор для принятия мер.

По данным ведомства, на сегодня в акватории Цемесской бухты Новороссийска мазута нет.

Также 6 июня в соцсетях появились кадры с пятнами мазута на пляже в Мацесте в районе вокзала. По словам очевидцев, маслянистые пятна обнаружили в нескольких местах. Также там был характерный запах нефтепродуктов.

Власти Сочи отреагировали на публикации в соцсетях. Пресс-служба мэрии курорта сообщила, что специалисты взяли пробы воды с места происшествия. Причины появления мазутных пятен выясняет природоохранная прокуратура. Загрязнение удаляют.

По словам властей, ученые исключили возможность перемещения нефтепродуктов из Керченского пролива в Сочи.

В мэрии отметили, что пятна заметили на территории, где нет оборудованного пляжа и купание запрещено. Ближайшим городским пляжам загрязнение не грозит.

Как писали Юга.ру, российский союз туриндустрии призвал пересмотреть решение о закрытии замазученных пляжей Анапы. Ранее власти курорта назвали прибрежные территории опасной зоной и ограничили к ним доступ.

Курорты и туризм Нефть Новороссийск Пляжи Разлив нефти Сочи Черное море Экология

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