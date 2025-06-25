В центре Краснодара около Дома купца Лихацкого закроют бесплатную парковку

Краснодарский край

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  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год

В Краснодаре из-за реставрации исторического здания закроют бесплатную стоянку на улице Длинной

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 28 июня на улице Длинной между Красной и Красноармейской закроют парковку. Это необходимо для реставрации Дома купца Лихацкого.

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В администрации отметили, что ограничивать движение транспорта на улице Длинной не планируют.

Краснодарцев попросили освободить парковку и оставлять автомобили в других местах.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Напомним, что в июне Дом купца Лихацкого начали готовить к реставрации. На это потратят 124 млн рублей. Работы обещают завершить до конца 2027 года.

Власти Краснодара говорили о реставрации Дома купца Лихацкого с 2020 года. Мэрия собиралась отремонтировать не только сам дом, но и прилегающую территорию внутри между улицами Длинной и Красноармейской. 

Сначала чиновники пытались привлечь к работам инвесторов. Однако они были готовы вложить деньги только после передачи дома в их собственность. В итоге власти решили реконструировать объект за счет города.

Как писали Юга.ру, власти Краснодарского края хотят штрафовать за неправильную парковку без участия ГИБДД.

Автомобили Благоустройство Город Исторический центр Краснодар парковки Транспорт

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В центре Краснодара около Дома купца Лихацкого закроют бесплатную парковку
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