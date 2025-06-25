В центре Краснодара около Дома купца Лихацкого закроют бесплатную парковку

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что с 28 июня на улице Длинной между Красной и Красноармейской закроют парковку. Это необходимо для реставрации Дома купца Лихацкого.

В администрации отметили, что ограничивать движение транспорта на улице Длинной не планируют. Краснодарцев попросили освободить парковку и оставлять автомобили в других местах.

Напомним, что в июне Дом купца Лихацкого начали готовить к реставрации. На это потратят 124 млн рублей. Работы обещают завершить до конца 2027 года.



Власти Краснодара говорили о реставрации Дома купца Лихацкого с 2020 года. Мэрия собиралась отремонтировать не только сам дом, но и прилегающую территорию внутри между улицами Длинной и Красноармейской.

Сначала чиновники пытались привлечь к работам инвесторов. Однако они были готовы вложить деньги только после передачи дома в их собственность. В итоге власти решили реконструировать объект за счет города.