Дом купца Лихацкого в центре Краснодара обещают отреставрировать до конца 2027 года

Власти Краснодара рассказали о подготовке Дом купца Лихацкого к реставрации. На благоустройство уйдет два года и 124 млн рублей

13 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что Дом купца Лихацкого готовят к реставрации. Подрядчик приступит к работам после получения разрешения. Согласно контракту, на реставрацию направят около 124 млн рублей. Ранее власти говорили о меньшей сумме — 114 млн рублей.

Специалисты усилят несущие конструкции, восстановят кровлю, водосточную систему, утраченные элементы кованых ограждений и голландских печей. На время работ снимут лепнину, промаркируют, а затем отправят на реставрацию. После старинные элементы интерьера займут привычные места.

Работы планируют завершить в 2027 году.

Напомним, что власти Краснодара говорили о реставрации Дома купца Лихацкого с 2020 года. Именно тогда начались торги по выбору подрядчика, который подготовит проект реконструкции.



Мэрия собиралась отремонтировать не только сам дом, но и прилегающую территорию внутри между улицами Длинной и Красноармейской. На участке планировали воссоздать исторический квартал Екатеринодара образца конца XIX — начала XX века.

Сначала чиновники пытались привлечь к реставрации инвесторов. Была информация, что в особняке может появиться ресторан. Однако инвесторы были готовы вложить деньги в реконструкцию только после передачи дома в их собственность. В итоге власти решили восстанавливать объект за счет городского бюджета.



Посмотреть, как выглядит здание внутри, можно здесь.