Дом купца Лихацкого в центре Краснодара обещают отреставрировать до конца 2027 года

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали о подготовке Дом купца Лихацкого к реставрации. На благоустройство уйдет два года и 124 млн рублей

13 июня пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что Дом купца Лихацкого готовят к реставрации. Подрядчик приступит к работам после получения разрешения.

Согласно контракту, на реставрацию направят около 124 млн рублей. Ранее власти говорили о меньшей сумме — 114 млн рублей.

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Специалисты усилят несущие конструкции, восстановят кровлю, водосточную систему, утраченные элементы кованых ограждений и голландских печей. На время работ снимут лепнину, промаркируют, а затем отправят на реставрацию. После старинные элементы интерьера займут привычные места.

Работы планируют завершить в 2027 году.

Напомним, что власти Краснодара говорили о реставрации Дома купца Лихацкого с 2020 года. Именно тогда начались торги по выбору подрядчика, который подготовит проект реконструкции.

Мэрия собиралась отремонтировать не только сам дом, но и прилегающую территорию внутри между улицами Длинной и Красноармейской. На участке планировали воссоздать исторический квартал Екатеринодара образца конца XIX — начала XX века.

Сначала чиновники пытались привлечь к реставрации инвесторов. Была информация, что в особняке может появиться ресторан. Однако инвесторы были готовы вложить деньги в реконструкцию только после передачи дома в их собственность. В итоге власти решили восстанавливать объект за счет городского бюджета.

Посмотреть, как выглядит здание внутри, можно здесь.

Дом купца Марка Лихацкого находится по адресу улица Красная, 118а (за отелем Marriott). Внешний вид двухэтажного дома с подвалом и верандой общей площадью почти 480 кв. метров по архитектурному стилю представляет собой образец эклектики с кирпичным декором позднего классицизма.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре отреставрируют Армянское церковное попечительство за 36,9 млн рублей.

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