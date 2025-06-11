Аэропорт Краснодара показал кадры с места строительства нового терминала. Что уже сделано?

Новый терминал краснодарского аэропорта планируют достроить в 2027 году

11 июня пресс-служба международного аэропорта Краснодара показала актуальные кадры с места строительства нового терминала. Специалисты завершили монолитные работы, начали возводить внутренние стены, монтировать фасадные конструкции и системы отопления и коммуникации и остеклять здание.

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Что планируют сделать до конца года? установить металлоконструкции и декоративную кровлю;

наладить коммуникации: электричество, водоснабжение, канализацию, отопление и газ;

начать обустройство дорог и парковок. Параллельно возводят административное здание, завершаются монолитные работы.



Также в этом году начнется строительство пассажирского перрона площадью 193 тыс. кв. метров с 28 стоянками для воздушных судов. Завершить все работы планируют в 2027 году.

© Фото пресс-службы международного аэропорта Краснодара

© Фото пресс-службы международного аэропорта Краснодара

© Фото пресс-службы международного аэропорта Краснодара

© Фото пресс-службы международного аэропорта Краснодара

© Фото пресс-службы международного аэропорта Краснодара

© Фото пресс-службы международного аэропорта Краснодара

© Фото пресс-службы международного аэропорта Краснодара

Напомним, что новый аэропорт Краснодара появится в 3 км от нынешнего, ближе к существующей взлетно-посадочной полосе — там, где сейчас находится новая аварийно-спасательная станция. Площадь самого терминала составит 83 тыс. кв. метров. Аэровокзальный комплекс будет оснащен 10 телетрапами для перехода в самолет. Внутри терминала разместят 40 стоек регистрации, 9 линий входного досмотра и 5 лент выдачи багажа. Проект аэропорта госэкспертиза одобрила в 2022 году.

В октябре 2023 года началось строительство аэровокзального комплекса. В проект инвестируют более 50 млрд рублей. Планируется, что за год аэропорт будет обслуживать до 7,5 млн пассажиров. Ранее сообщалось, что его достроят осенью 2026 года.



Отметим, что воздушные гавани юга РФ, кроме аэропортов Сочи и Минвод, закрыли в феврале 2022 года после начала СВО. В декабре 2023-го в СМИ появилась информация о возможном открытии воздушной гавани Краснодара, однако Минобороны запретило запускать ее для гражданских полетов.