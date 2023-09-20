Новый аэропорт в Краснодаре начнут строить в октябре

Предыстория: Новый аэропорт построят в 3 км от нынешнего, ближе к существующей взлетно-посадочной полосе — там, где сейчас находится новая аварийно-спасательная станция. Площадь терминала составит 83 тыс. кв. метров. Аэровокзальный комплекс будет оснащен 10 телетрапами для перехода из терминала в самолет. Внутри терминала разместят 40 стоек регистрации, 9 линий входного досмотра и 5 лент выдачи багажа. Проект аэропорта госэкспертиза одобрила в 2022 году.

19 сентября руководитель по взаимодействию с государственными органами компании «Аэродинамика», управляющей аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы, сообщил изданию Business FM о начале строительства нового аэровокзала в Краснодаре в октябре этого года.



«На сегодняшний день получены все разрешительные документы по всем компонентам проекта. Мы как инвестор приступили к строительству нулевого цикла — выполнены все подготовительные работы. Сейчас идет заливка бетонного основания. Также идут работы по гидроизоляции для того, чтобы с октября приступить к активной заливке свай и возведению самого аэровокзала», — рассказал СМИ Сергей Черномаза.



По словам спикера, в проект инвестируют более 50 млрд рублей. Из них оператор выделит 25 млрд рублей, Краснодарский край на строительство дорог — 10 млрд рублей, а федеральный центр на создание перрона — 8 млрд рублей. Сопутствующие объекты обойдутся в 1,5-2 млрд рублей каждый.



Как писали ранее Юга.ру, в мае 2020 года в аэропорту Краснодара начали строить новый транспортный узел.