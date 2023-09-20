Новый аэропорт в Краснодаре начнут строить в октябре

Краснодарский край

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  • безымянныи%U0306-0785 © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    безымянныи%U0306-0785 © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Возведение аэровокзального комплекса аэропорта «Краснодар» начнется в октябре 2023 года

Предыстория: Новый аэропорт построят в 3 км от нынешнего, ближе к существующей взлетно-посадочной полосе — там, где сейчас находится новая аварийно-спасательная станция.

Площадь терминала составит 83 тыс. кв. метров. Аэровокзальный комплекс будет оснащен 10 телетрапами для перехода из терминала в самолет. Внутри терминала разместят 40 стоек регистрации, 9 линий входного досмотра и 5 лент выдачи багажа. Проект аэропорта госэкспертиза одобрила в 2022 году.

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19 сентября руководитель по взаимодействию с государственными органами компании «Аэродинамика», управляющей аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы, сообщил изданию Business FM о начале строительства нового аэровокзала в Краснодаре в октябре этого года.

«На сегодняшний день получены все разрешительные документы по всем компонентам проекта. Мы как инвестор приступили к строительству нулевого цикла — выполнены все подготовительные работы. Сейчас идет заливка бетонного основания. Также идут работы по гидроизоляции для того, чтобы с октября приступить к активной заливке свай и возведению самого аэровокзала», — рассказал СМИ Сергей Черномаза.

По словам спикера, в проект инвестируют более 50 млрд рублей. Из них оператор выделит 25 млрд рублей, Краснодарский край на строительство дорог — 10 млрд рублей, а федеральный центр на создание перрона — 8 млрд рублей. Сопутствующие объекты обойдутся в 1,5-2 млрд рублей каждый.

Как писали ранее Юга.ру, в мае 2020 года в аэропорту Краснодара начали строить новый транспортный узел.

Аэропорты Благоустройство Краснодар Строительство

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