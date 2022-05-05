Главгосэкспертиза одобрила проект нового аэропорта в Краснодаре

Напомним, в Краснодаре планируют создать мультимодальный транспортный узел. Он объединит аэропорт, авто- и железнодорожный вокзалы. Ключевой деталью проекта является именно новый аэропорт. Его построят в 3 км от существующего, ближе к взлетно-посадочной полосе.

Площадь нового терминала составит около 83 тыс. кв. метров. Планируется, что он позволит обслуживать до 7,5 млн пассажиров в год. Аэропорт оснастят 10 телетрапами для перехода из терминала в самолет, внутри будет 40 стоек регистрации, 9 линий входного досмотра и 5 лент выдачи багажа. Подробнее почитать о новом аэропорте и посмотреть рендеры проекта можно в нашем материале.

Проект строительства будет состоять из трех фаз. Первая уже началась и продлится до 2024 года. Ранее в пресс-службе аэропорта говорили, что строительство начнется после одобрения проекта Главгосэкспертизой. Заключение планировали получить до конца 2021 года, но из-за масштабности проекта сроки затянулись.

5 мая в пресс-службе краевой администрации сообщили, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение. Там отметили, что проект создан с учетом всех потребностей и логистики приема будущих пассажиров.

Вторая и третья фазы проекта рассчитаны до 2042 года. К тому времени терминал могут увеличить еще на 70 тыс. кв. метров и оснастить дополнительными шестью телетрапами.

Отметим, по распоряжению Росавиации аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты до 13 мая. Сочинский аэропорт работает в штатном режиме.