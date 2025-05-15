В Анапе и Темрюкском районе временно отменят турналог из-за разлива мазута
Власти приостанавливают сбор туристического налога в Анапе и Темрюкском районе до конца 2025 года, чтобы поддержать турбизнес
Предыстория. 24 апреля Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой отменить турналог в районах, пострадавших от разлива нефти.
14 мая глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что предложил главам пострадавших от разлива нефти территорий временно приостановить сбор туристического налога. Мера должна поддержать курортную отрасль региона и стать дополнительным стимулом для путешественников.
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В тот же день мэрия Анапы сообщила, что в городе тоже приостановят сбор туристического налога до конца года. Сейчас чиновники готовят соответствующий нормативный акт, который планирую принять на ближайшей сессии совета курорта.
Напомним, Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для отдыха в этом сезоне. Затем оперштаб Краснодарского края показал карту, на которой отмечены зоны, опасные для купания. Позже на пляжах Анапы и Темрюкского района появились таблички о запрете купания.
Как писали Юга.ру, с начала 2025 года Сочи получил 185 млн рублей туристического налога.
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