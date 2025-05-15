В Анапе и Темрюкском районе временно отменят турналог из-за разлива мазута

Власти приостанавливают сбор туристического налога в Анапе и Темрюкском районе до конца 2025 года, чтобы поддержать турбизнес

14 мая глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил , что предложил главам пострадавших от разлива нефти территорий временно приостановить сбор туристического налога. Мера должна поддержать курортную отрасль региона и стать дополнительным стимулом для путешественников.

Предыстория. 24 апреля Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой отменить турналог в районах, пострадавших от разлива нефти.

В тот же день мэрия Анапы сообщила, что в городе тоже приостановят сбор туристического налога до конца года. Сейчас чиновники готовят соответствующий нормативный акт, который планирую принять на ближайшей сессии совета курорта.

Напомним, Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для отдыха в этом сезоне. Затем оперштаб Краснодарского края показал карту, на которой отмечены зоны, опасные для купания. Позже на пляжах Анапы и Темрюкского района появились таблички о запрете купания.