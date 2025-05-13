С начала 2025 года Сочи получил 185 млн рублей туристического налога
За четыре месяца 2025 года в бюджет Сочи поступило 185 млн рублей туристического налога
13 мая пресс-служба мэрии Сочи сообщила «Ведомостям Юг», что с начала 2025 года в бюджет курорта поступили 185,4 млн рублей от туристического налога. При этом за весь 2024 год объем курортного сбора в городе составил 537 млн рублей.
В администрации Сочи отметили, что при такой динамике поступления от турналога по итогам года превысят этот показатель.
Минимум 100 рублей в сутки:
«В отличие от курортного сбора, который можно было направить только на развитие курортной инфраструктуры, туристический налог может быть направлен на любые социально-значимые проекты. Полученные средства планируется направить на реализацию муниципальных программ по благоустройству общественных пространств и социальные инициативы горожан», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Напомним, что в России начал действовать туристический налог с начала 2025 года. Он заменил эксперимент с курортным сбором.
Налог рассчитывается посуточно как процент от стоимости проживания в гостинице. Итоговую ставку устанавливают органы муниципальных образований — в 2025 году ее максимальный размер составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки.
Ставка будет расти по одному проценту в год — до 5% в 2029-м — и перестанет увеличиваться с 2030 года.
Как писали Юга.ру, властям Кубани предложили отменить туристический налог на курортах, которые пострадали от разлива нефти.