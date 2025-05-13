С начала 2025 года Сочи получил 185 млн рублей туристического налога

13 мая пресс-служба мэрии Сочи сообщила «Ведомостям Юг», что с начала 2025 года в бюджет курорта поступили 185,4 млн рублей от туристического налога. При этом за весь 2024 год объем курортного сбора в городе составил 537 млн рублей. В администрации Сочи отметили, что при такой динамике поступления от турналога по итогам года превысят этот показатель.

«В отличие от курортного сбора, который можно было направить только на развитие курортной инфраструктуры, туристический налог может быть направлен на любые социально-значимые проекты. Полученные средства планируется направить на реализацию муниципальных программ по благоустройству общественных пространств и социальные инициативы горожан», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в России начал действовать туристический налог с начала 2025 года. Он заменил эксперимент с курортным сбором.



Налог рассчитывается посуточно как процент от стоимости проживания в гостинице. Итоговую ставку устанавливают органы муниципальных образований — в 2025 году ее максимальный размер составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки.



Ставка будет расти по одному проценту в год — до 5% в 2029-м — и перестанет увеличиваться с 2030 года.