В Анапе и Темрюкском районе предложили отменить туристический налог

Властям Кубани предложили отменить туристический налог на курортах, которые пострадали от разлива нефти

24 апреля пресс-служба российского союза туриндустрии (РСТ) сообщила, что организация обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой отменить турналог в районах, пострадавших от разлива нефти до конца 2025 года.



Специалисты отрасли считают, что это поможет снизить нагрузку на бизнес в условиях резкого падения спроса.

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По данным РСТ, бронирования номеров в отелях и детских лагерях Анапы на летний сезон резко снизились. Отели вынуждены снижать цены и не ждут много отдыхающих, поэтому не рассчитывают на прибыль. Поэтому эксперты считают дополнительную нагрузку на курорты не целесообразной.

Сейчас в Анапе и Темрюкском районе действует туристический налог в размере 1%, но не менее 100 рублей с человека. Российские регионы получили право взимать его с 1 января 2025 года.

Напомним, что Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для отдыха в этом сезоне. Позже оперштаб Краснодарского края показал карту, на которой отмечены зоны, опасные для купания.



Также губернатор Кубани предложил туристам Анапы и Темрюкского района вместо моря использовать «альтернативные варианты отдыха».