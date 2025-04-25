В Анапе и Темрюкском районе предложили отменить туристический налог

Краснодарский край

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Властям Кубани предложили отменить туристический налог на курортах, которые пострадали от разлива нефти

24 апреля пресс-служба российского союза туриндустрии (РСТ) сообщила, что организация обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой отменить турналог в районах, пострадавших от разлива нефти до конца 2025 года.

Специалисты отрасли считают, что это поможет снизить нагрузку на бизнес в условиях резкого падения спроса.

Пляжи Анапы обещают очистить к 13 мая:

По данным РСТ, бронирования номеров в отелях и детских лагерях Анапы на летний сезон резко снизились. Отели вынуждены снижать цены и не ждут много отдыхающих, поэтому не рассчитывают на прибыль. Поэтому эксперты считают дополнительную нагрузку на курорты не целесообразной.

Сейчас в Анапе и Темрюкском районе действует туристический налог в размере 1%, но не менее 100 рублей с человека. Российские регионы получили право взимать его с 1 января 2025 года.

Напомним, что Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для отдыха в этом сезоне. Позже оперштаб Краснодарского края показал карту, на которой отмечены зоны, опасные для купания.

Также губернатор Кубани предложил туристам Анапы и Темрюкского района вместо моря использовать «альтернативные варианты отдыха».

Как писали Юга.ру, туристам обещают вернуть деньги за отмену броней Анапе. Пока средства задерживаются.

Анапа Бизнес-сообщество Налоги Нефть Разлив нефти Темрюкский район Черное море

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