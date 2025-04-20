Оперштаб показал карту закрытых пляжей Краснодарского края. Где нельзя купаться?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фотография пользователя freepic.diller с сайта ru.freepik.com
    © Фотография пользователя freepic.diller с сайта ru.freepik.com

Специалисты отметили на карте, где можно купаться в районе Анапы и Темрюкского района, а где — нельзя

Оперативный штаб Краснодарского края разработал карту закрытых для купания территорий и тех, которые доступны для отдыха в курортном сезоне. На нее красным цветом нанесли 150 пляжей — 141 находится в Анапе и 9 в Темрюкском районе — от Крымского моста до села Сукко.

«Какая альтернатива морю»:

На территории Анапы в зону ЧС попали все городские пляжи. В Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 км берега. Это пляжи станицы Тамань и поселка Сенной в Таманском заливе, а также все побережье Азовского моря — от поселка Ильич до станицы Голубицкой. Эти участки на карте отмечены зеленым цветом.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюка опасными для отдыха.

Анапа Темрюкский район

Все материалы по теме:

Новости

Оперштаб показал карту закрытых пляжей Краснодарского края. Где нельзя купаться?
В холодном сыром бараке. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Местные»
Дождь, град и сильный ветер. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
В Краснодаре военнослужащие сломали забор и сбежали из части
Сотрудники краснодарского «Одного театра» проведут музыкальный квартирник
Конкурс дамских шляп, выставка, выступления казаков. Краснодарцев приглашают на открытие нового скакового сезона

Лента новостей

Реклама на сайте