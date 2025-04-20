Оперштаб показал карту закрытых пляжей Краснодарского края. Где нельзя купаться?

Специалисты отметили на карте, где можно купаться в районе Анапы и Темрюкского района, а где — нельзя

Оперативный штаб Краснодарского края разработал карту закрытых для купания территорий и тех, которые доступны для отдыха в курортном сезоне. На нее красным цветом нанесли 150 пляжей — 141 находится в Анапе и 9 в Темрюкском районе — от Крымского моста до села Сукко.

На территории Анапы в зону ЧС попали все городские пляжи. В Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 км берега. Это пляжи станицы Тамань и поселка Сенной в Таманском заливе, а также все побережье Азовского моря — от поселка Ильич до станицы Голубицкой. Эти участки на карте отмечены зеленым цветом.

© Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»