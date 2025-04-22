Азовское море в Ейске прогрелось до 16 °С. Какая температура воды в Черном море?

Краснодарский край

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  • Азовское море. Панорама Яндекс Карты © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/
    Азовское море. Панорама Яндекс Карты © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/

Азовское море у берегов Краснодарского края во второй половине апреля начало прогреваться

22 апреля Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что Азовское море у берегов Кубани стало активно прогреваться. Максимальная температура — 16 °С — зафиксирована в Ейске. До 13 °С вода прогрелась в Темрюке и Приморско-Ахтарске.

Самое теплое Черное море в Краснодарском крае сейчас в Новороссийске — 13 °С. В Сочи, Туапсе, Геленджике и Анапе прохладнее — 12 °С.

Власти Новороссийска готовят пляжи для туристов:

Руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд считает, что комфортное купание возможно при температуре воды в 20 °С, детям врачи рекомендуют купаться, если вода прогрелась выше 22 °С.

Напомним, большинство пляжей Сочи откроют для купания 1 мая. При этом сезон, как и в прошлом году, стартует на курорте 1 июня.

Власти Геленджика планируют открыть пляжи к 15 мая.

Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюка опасными для отдыха.

Азовское море Ейский район Курорты и туризм отдых Пляжи Погода Развлечения

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Азовское море в Ейске прогрелось до 16 °С. Какая температура воды в Черном море?
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