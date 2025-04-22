Азовское море в Ейске прогрелось до 16 °С. Какая температура воды в Черном море?

Азовское море у берегов Краснодарского края во второй половине апреля начало прогреваться

22 апреля Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что Азовское море у берегов Кубани стало активно прогреваться. Максимальная температура — 16 °С — зафиксирована в Ейске. До 13 °С вода прогрелась в Темрюке и Приморско-Ахтарске.

Самое теплое Черное море в Краснодарском крае сейчас в Новороссийске — 13 °С. В Сочи, Туапсе, Геленджике и Анапе прохладнее — 12 °С.