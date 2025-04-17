Власти Геленджика планируют открыть пляжи к 15 мая

16 мая мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале о подготовке к курортному сезону. Власти проверили санитарное состояние набережной, освещение и зеленые зоны. По словам Богодистова, все городские пляжи должны открыть к 15 мая.

«Вижу, что жители активно пользуются новым проходом к морю от Геленджикского проспекта. При строительстве на данном участке сохранили все деревья, добавили скамейки с перголами, урны», — отметил он.



Также в Геленджике заменят устаревшие афишные модули на более современные. Планируется подготовить эскизы по новым конструкциям.

Отметим, что в прошлом году все пляжи Геленджика открыли 1 мая, а официально купальный сезон стартовал 1 июня.



Напомним, что Роспотребнадзор назвал пляжи Геленджика, Архипо-Осиповки и Дивноморского безопасными.