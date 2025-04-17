Власти Геленджика планируют открыть пляжи к 15 мая

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Геленджик готовится к летнему сезону. Пляжи подготовят к середине мая

16 мая мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале о подготовке к курортному сезону. Власти проверили санитарное состояние набережной, освещение и зеленые зоны.

По словам Богодистова, все городские пляжи должны открыть к 15 мая.

Не хватало света, воды и пляжей:

«Вижу, что жители активно пользуются новым проходом к морю от Геленджикского проспекта. При строительстве на данном участке сохранили все деревья, добавили скамейки с перголами, урны», — отметил он.

Также в Геленджике заменят устаревшие афишные модули на более современные. Планируется подготовить эскизы по новым конструкциям.

Отметим, что в прошлом году все пляжи Геленджика открыли 1 мая, а официально купальный сезон стартовал 1 июня.

Напомним, что Роспотребнадзор назвал пляжи Геленджика, Архипо-Осиповки и Дивноморского безопасными.

Как писали Юга.ру, вместо Анапы туристы стали бронировать Геленджик. К лету отдых там подорожает на 20% и больше.

Геленджик Курорты и туризм отдых Пляжи Черное море

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Власти Геленджика планируют открыть пляжи к 15 мая
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