Большинство пляжей Сочи откроют для купания 1 мая

В 2025 году городские пляжи Сочи планируют открыть уже 1 мая

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила , что 1 мая все основные городские пляжи будут готовы принять отдыхающих. При этом купальный сезон, как и в прошлом году, стартует на курорте 1 июня. В администрации Сочи отметили, что комиссионные осмотры пляжей перед летним сезоном начнут 14 апреля. Роспотребнадзор возьмет пробы морской воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.

«Пользователи всех пляжных территорий должны получить разрешительные документы от Роспотребнадзора и подать заявления-декларации в ГИМС МЧС России до 1 мая текущего года», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сочи Сергей Сомко.

Напомним, что 1 мая в Сочи закроют зимние пляжи. В этом году они заработали 1 ноября.