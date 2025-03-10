Большинство пляжей Сочи откроют для купания 1 мая

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

В 2025 году городские пляжи Сочи планируют открыть уже 1 мая

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что 1 мая все основные городские пляжи будут готовы принять отдыхающих. При этом купальный сезон, как и в прошлом году, стартует на курорте 1 июня.

В администрации Сочи отметили, что комиссионные осмотры пляжей перед летним сезоном начнут 14 апреля. Роспотребнадзор возьмет пробы морской воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.

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«Пользователи всех пляжных территорий должны получить разрешительные документы от Роспотребнадзора и подать заявления-декларации в ГИМС МЧС России до 1 мая текущего года», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сочи Сергей Сомко.

Напомним, что 1 мая в Сочи закроют зимние пляжи. В этом году они заработали 1 ноября.

Как писали Юга.ру, авиабилеты на майские праздники в Сочи уже подорожали на 10-15% по сравнению с 2024 годом. Иногда разница в цене превышает 30%

Курорты и туризм отдых Пляжи Развлечения Сочи Черное море

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Большинство пляжей Сочи откроют для купания 1 мая
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